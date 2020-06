Neuer Kalender: Rookies Cup beginnt in Spielberg

Spielberg, Aragón und Valencia stehen 2020 im aktualisierten Kalender des Red Bull Rookies Cup. Das «Road to MotoGP»-Programm kann trotz Corona mit zwölf Rennen aufwarten.

Mit dem neuen Kalender der Motorrad-WM wurde auch ein aktualisierter Terminkalender für die Nachwuchsserie «Red Bull MotoGP Rookies Cup» bekanntgegeben. Der Saisonauftakt findet im August auf dem Red Bull Ring von Spielberg statt. Vor dem ersten von vier Rennen in Österreich findet vom 2. bis 4. August aber noch ein Test statt, ebenfalls auf dem Red Bull Ring.



Insgesamt sind für die Red Bull Rookies 2020 in Spielberg, Aragón und Valencia zwölf Rennen geplant, die Saison endet am 15. November in Spanien.

In der provisorischen Entry-List scheinen unter den 26 Teilnehmern mit Phillip Tonn und Noah Dettwiler jeweils ein Deutscher und ein Schweizer auf. Tonn wird übrigens seit Jahren von Toni Finsterbusch unterstützt.

Die Nachwuchsserie wird seit 2007 ausgetragen, damals setzte sich Johann Zarco durch. Neben dem Franzosen kürten sich mit Danny Kent, Brad Binder, Joan Mir und Jorge Martin vier weitere Ex-Rookies zu Weltmeistern.

Red Bull MotoGP Rookies Cup Kalender 2020

2. bis 4. August: Test in Spielberg, Österreich

15. und 16. August: Race 1 & Race 2 in Spielberg, Österreich

22. und 23. August: Race 3 & Race 4 in Spielberg, Österreich

17. und 18. Oktober: Race 5 & 6 in Aragón, Spanien

24. und 25. Oktober: Race 7 & 8 in Aragón, Spanien

7. und 8. November: Race 9 & 10 in Valencia, Spanien

14. und 15. November: Race 11 & 12 in Valencia, Spanien

Provisorische Entry-List

5 Tatchakorn Buasri (Thailand)

6 Phillip Tonn (Deutschland)

7 Daniel Muñoz (Spanien)

11 Alex Escrig (Spanien)

13 Sho Nishimura (Japan)

19 Scott Odgen (Großbritannien)

23 Alex Milan (Spanien)

24 Iván Ortolá (Spanien)

28 Matteo Bertelle (Italien)

29 Billy van Eerde (Australien)

33 Izan Guevara (Spanien)

34 Mario Aji (Indonesien)

37 Pedro Acosta (Spanien)

38 David Salvador (Spanien)

39 Bartholomé Perrin (Frankreich)

48 Gabin Planques (Frankreich)

55 Noah Dettwiler (Schweiz)

58 Luca Lunetta (Italien)

64 David Muñoz (Spanien)

80 David Alonso (Kolumbien)

84 Zonta van den Goorbergh (Niederlande)

88 Artem Maraev (Russland)

89 Marcos Uriarte (Spanien)

95 Collin Veijer (Niederlande)

96 Daniel Holgado (Spanien)

97 Rocco Landers (USA)