MotoE: Dominique Aegerter in Jerez vorn, Tulovic 14.

Nach seiner Aufholjagd am vergangenen Wochenende hat Dominique Aegerter am Freitag nachgelegt. Der Tagesschnellste ließ auch MotoE-Auftaktsieger Eric Granado hinter sich. Lukas Tulovic hatte indes Probleme.

MotoE-Pilot Dominique Aegerter hat sich für das zweite Wochenende in Jerez de la Frontera eine ganze Menge vorgenommen. Der Schweizer vom Dynavolt Intact GP-Rennstall sicherte sich am Freitag die Tagesbestzeit. Im zweiten Freien Training war Auftaktsieger Eric Granado am Schnellsten.

Probleme hatte der deutsche Fahrer und Klassen-Neuling Lukas Tulovic, der vergangene Woche noch mit Startplatz 2 geglänzt hatte. Er lag in der kombinierten Zeitenliste auf dem 14. Platz und damit 1,241 sec hinter der Bestzeit von Aegerter, der den Kurs in 1:48,024 min umrundete.

Im Vergleich zum ersten Freien Training fuhren die Piloten am Mittag trotz der heißeren Bedingungen auf einem ähnlichen Niveau. Die Pole-Position wird am Samstag ab 16.05 Uhr ausgefahren, das Rennen startet um 10.05 Uhr am Sonntag.

Andalusien-GP, MotoE, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Aegerter, 1:48,024 min

2. Granado, + 0,032

3. Casadei, + 0,059

4. De Angelis, + 0,104

5. Ferrari, + 0,284



Ferner:

14. Tulovic, + 1,241