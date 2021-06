Dominique Aegerter (2.): «Freue mich auf Motorenlärm»

Dominique Aegerter machte beim Katalonien-GP einen weiteren Schritt Richtung MotoE-Weltcup-Gewinn: Platz 2 hinter Miquel Pons, jetzt nur 1 Punkt hinter Leader Zaccone.

Dominique Aegerter aus dem Dynavolt Intact GP-Team verlor auf dem 4,657 km langen Circuit de Barcelona-Catalunya mit acht Rechts- und sechs Linkskurven sowie einer 1047 Meter langen Start-Ziel-Geraden den Sieg im MotoE-Rennen nur um 0,531 Sekunden gegen den Spanier Miquel Pons aus dem LCR-E-Team von Lucio Cecchinello. In der Gesamtwertung hält sich der Schweizer nach drei Rennen auf Platz 2 – einen Punkt hinter Leader Zaccone.

«Wir hahen am Freitag im Training etwas schwierig angefangen, denn der Wechsel von der Supersport-Maschine auf das Einheits-MotoE-Motorrad Energica Corse war nicht so einfach», schilderte der 30-jährige Rohrbacher. «Wir haben diese Strecke mit der MotoE noch nicht gekannt. Ich bin allein im Team, und wir hatten keine Daten, deshalb war es schwierig, richtig in Fahrt zu kommen. Doch wir haben uns jeden Tag und in jeder Session gesteigert, denn ich habe ein gutes Team hinter mir.»

«Das Rennen ging nur über sechs Runden. Ich habe einen guten Start gehabt, ich konnte gleich zwei Gegner überholen udn bin dann auf Platz 1 gefahren. In der zweitletzten Runde habe ich einen kleinen Fehler beim Rausbeschleunigen gehabt, da habe ich zwei bis drei Zehntel verloren. Pons ist mir zwei Runden vor Schluss vorgefahren. Ich habe gleich bemerkt, dass ich die Lücke nicht mehr zufahren kann. In der letzten Runde habe ich gesehen, dass ich zu viel riskieren müsste, um noch gewinnen zu gewinnen. Gleichzeitig habe ich gewusst, meine Weltcup-Gegner sind alle hinter mir. Also bin ich Kampflinie gefahren und habe die 20 wichtigen Punkte heimgebracht. Damit bin ich bin happy, auch mit Platz 2 in der Meisterschaft.»

«Am nächsten Wochenende geht es in Misano beim Supersport-WM-Lauf gleich mit dem Ten Kate Yamaha-Team weiter. Es war eine schwierige Woche nach dem Tod von Jason. Wir sind hier alle für ihn gefahren. Es war nicht einfach, seinen Tod zu verarbeiten. Aber das Leben geht weiter. Ich freue mich jetzt auf die Supersport-Yamaha, wenn ich wieder Motorenlärm höre und den Benzingestank rieche.»

Übrigens: In Montmeó war fast täglich Regen angekündigt, der nie eintraf. Aber als die Intact-MotoE-Mannschaft zusammenräumte, begann es zu regnen.

Das nächste MotoE-Rennen findet am 27. Juni bei der Dutch-TT in Assen statt.

MotoE-Ergebnis, Rennen, Barcelona (6. Juni):

1. Pons, 11:15,075 min

2. Aegerter, +0,531 sec

3. Torres, +0,577

4. Zaccone, + 1,121

5. Hernandez, + 1,151

6. Ferrari, +1,764

7. Aldeguer, +1,790

8. Tulovic, +2,352

9. Okubo, + 3,214

10. Perolari, +5,160

MotoE-Weltcup, Stand nach 3 von 7 Rennen:

1. Zaccone, 54 Punkte. 2. Aegerter, 53 3. Torres, 43. 4. Pons, 36. 5. Casadei, 33. 6. Granado, 28. 7. Hernandez und Ferrari, beide 27. 9. Herrera, 18. 10. Tulovic, 17. 11. Okubo, 16. 12. Perolari, 13. Aldeguer, Pires, Zannoni, alle 11. 16. Mantovani, 10. 17. Iwema, 7. 18. Cardelus, 3.