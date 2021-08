Jürgen Lingg akzeptiert keine Vorwürfe wegen Aegerter

Domi Aegerter auf der MotoE-Maschine in Assen

Dynavolt Intact-MotoE-Teamchef Jürgen Lingg hat Domi Aegerter die Teilnahme an der Supersport-WM erlaubt. Aber nur unter einer Bedingung. Und die könnte dem Schweizer den WM-Titel kosten.

Der Schweizer Dominique Aegerter fürchtet, dass er wegen seiner Verpflichtungen im MotoE-Weltcup beim schwäbischen Dynavolt Intact GP-Team seine Titelchancen in der Supersport-WM auf der Yamaha R6 des niederländischen ten-Kate-Teams verlieren könnte. Denn von 17. bis 19. September findet der MotoE-Weltcup in Misano mit den letzten zwei Saisonrennen statt. Gleichzeitig geht auf dem Circuit de Catalunya-Barcelona in Spanien die Supersport-WM mit zwei Wettbewerben über die Bühne

Aegerter ist aber vertraglich an den MotoE-Weltcup gebunden, deshalb muss er auf den SSP-Auftritt auf der Yamaha R6 des ten-Kate-Teams in Montmeló verzichten. Diese Terminkollision könnte ihn um die Chancen auf den Supersport-WM-Titel bringen, den seine ehemaligen Moto2-Kollegen Randy Krummenacher und Sandro Cortese bereits auf Yamaha gewonnen haben.

Aegerter hat sich vorgenommen, bei den nächsten vier SSP-Rennen in Navarra und Magny-Cours seinen Vorsprung so weit auszubauen, dass er die Führung auch durch den Verzicht auf Montmeló nicht verliert.

Jürgen Lingg, Teamprinzipal des Moto2 und MotoE-Teams von Intact, will sich jedenfalls den Schwarzen Peter nicht zuschieben lasssen, wenn Aegerter (jetzt auf Platz 4 in der MotoE) die Supersport-WM nicht gewinnt.

«Ich habe ja im Frühjahr zugelassen, dass Domi die Supersport-WM für ten Kate fährt. Ich habe ihm gesagt: 'Fahr' die Supersport-WM.' Die einzige Bedingung war, dass die MotoE bei einer Termkinkollision Priorität hat. Deshalb darf man uns wirklich nichts vorwerfen.»

MotoE-Weltcup-Stand (nach 3 von 7 Rennen):

1. Alessandro Zaccone 70 Punkte

2. Jordi Torres 63

3. Eric Granado 53

4. Dominique Aegerter 53

5. Mattia Casadei 43

6. M. Pons 42

7. Ferrari 40

8. Hernandez 34

9. Tulovic 28

10. Okubo 24.