Erster Sieg für Lukas Tulovic, Domi Aegerter Dritter

Mit einem Start-Ziel-Sieg des Deutschen Lukas Tulovic endete der Lauf zur MotoE World Cup auf dem Red Bull Ring. Mit seinem dritten Rang hat Dominique Aegerter noch alle Chancen auf den Gesamtsieg.

Nachdem beim MotoGP-Rennen ein heftiger Wolkenbruch dem Red Bull Ring niederging, wurde die ursprüngliche Renndistanz von sieben auf fünf Runden verkürzt, weil man bei den E-Bikes im Nassen die Batteriespannung nach unten korrigieren musste. Beim Start war das Asphaltband aber bereits wieder aufgetrocknet.

Von Startplatz 2 stürmte der als ausgewiesen guter Starter bekannte Lukas Tulovic – das Rennen wurde wie üblich in der MotoE ohne Einführungsrunde gestartet – an die Spitze. Vor dem Trainingsschnellsten Fermin Aldeguer jagte der Deutsche Richtung Kurve 3 hoch. Während hinter ihm eifrig die Positionen gewechselt wurden, konnte er sich von seinen Verfolgern absetzen.

Nach der ersten Runde jagte Tulovic mit einem Vorsprung von 1,8 Sekunden bei Start und Ziel vorbei. Dominique Aegerter, der aus der achten Startposition ins Rennen gestartet war, hatte sich hinter Tulovic, Xavi Cardelus und Hikari Okubo an die vierte Stelle nach vorgearbeitet. Aldeguer musste vom sechsten Platz seine Aufholjagd starten.

Während Tulovic weiterhin souverän die Führung verteidigte und am Ende das MotoE-Rennen klar für sich entschied, tobte hinter ihm ein Dreikampf um die zwei verbleibenden Plätze auf dem Siegespodest, den schließlich Eric Granado für sich entscheiden konnte. Domi Aegerter überholte vor der Jochen-Rindt-Kurve Aldeguer und sicherte sich Rang 3.

Nach drei sieglosen Jahren durfte Tulovic wieder auf die oberste Stufe des Siegertreppchens steigen. Dementsprechend glücklich zeigte er sich nach dem Rennen: «Es ist schwer für mich, jetzt die richtigen Worte zu finden. Es ist einfach nur schön, ausgerechnet vor den vielen deutschsprachigen Fans das Rennen gewonnen zu haben.»

«Mein Dank geht an Herve Poncharal und dem gesamten Tech3-Team. Er hat nie den Glauben an meine Fähigkeiten verloren hat und mir die Möglichkeit gegeben, in der MotoE zu fahren. So oft war ich im freien Training oder im Warmup unter den Schnellsten, aber noch nie habe ich es bis jetzt unter die Top-3 geschafft. Und jetzt habe ich sogar gewonnen.»

Ergebnis Spielberg, MotoE, 15. August

1. Lukas Tulovic, Energica, 5 Runden in 8 min 06,619 sec

2. Eric Granado, +0,839 sec

3. Dominique Aegerter, +1,145

4. Fermin Aldeguer, +1,163

5. Hikari Okubo, +1,892

6. Alessandro Zaccone, +2,371

7. Jordi Torres, +2,424

8. Matteo Ferrari, +4,805

9. Kevin Zannoni, +5,199

10. Yonny Hernandez, +5,510

11. Andrea Mantovani, +7,068

12. Miquel Pons, +8,296

13. Corentin Perolari, +11,430

14. Jasper Iwema, +12,233

15. Stefano Valtulini, +14,950

16. Andre Pires, 15,561

17. Maria Herrera, +20,214

18. Xavi Cardelus,

Stand Fahrer-WM (nach 5 von 7 Rennen):

1. Zaccone, 80 Punkte. 2. Granado, 73. 3. Torres, 72. 4. Aegerter, 69. 5. Tulovic, 53. 6. Ferrari, 48. 7. Pons, 46. 8. Mattia Casadei, 43. 9. Yonny Hernandez, 40. 10. Okubo, 35. 11. Aldeguer, 33. 12. Perolari, 21. 13. 13. Zannoni, 21. 14. Herrera, 19. 15. Mantovani, 17. 16. Pires, 11. 17. Iwema, 9. 18. Cardelus, 7. 19. Valtulini, 1.