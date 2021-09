Misano-Doppel: MotoE-Finale mit Aegerter und Tulovic

Mit zwei Rennen findet an diesem Wochenende in Misano der MotoE-Weltcup 2021 seinen Abschluss: Lokalmatador Alessandro Zaccone geht als Gesamtführender in das Saisonfinale, Domi Aegerter liegt elf Punkte zurück.

Maximal 50 Punkte sind auf dem Misano World Circuit am Samstag und Sonntag noch zu holen. Nach den fünf bisher ausgetragenen MotoE-Rennen der Saison trennen die Top-4 der Tabelle – Alessandro Zaccone (Octo Pramac MotoE), Eric Granado (ONE Energy Racing), Titelverteidiger Jordi Torres (HP Pons 40) und Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP) – nur elf Zähler.

«Ich freue mich riesig auf Misano», betonte Aegerter. «Ich bin hier dieses Jahr schon Rennen in der Supersport gefahren und habe sogar gewonnen. Jetzt aber steht das MotoE-Saisonfinale an.» Deshalb verpasst der Supersport-WM-Leader auch das gleichzeitig stattfindende Superbike-Meeting in Barcelona.

«Mir liegt die Strecke sehr und ich verbinde auch viele gute Erinnerungen damit», ergänzte der Schweizer. «Im Vorjahr habe ich ebenfalls ein Rennen in Misano gewonnen, und auch wenn ich einmal abgeschossen wurde, bin ich davon überzeugt, dass das Glück dieses Jahr mit mir ist. Ich werde natürlich von Freitag an probieren alles zu geben und, ganz wichtig, eine gute Startposition herauszufahren. Wir sollten mindestens in den ersten zwei Startreihen stehen, da unser Ziel ganz klar der Titel ist. Ich liege aktuell elf Punkte hinter dem Weltcup-Führenden Alessandro Zaccone. Aus eigener Kraft könnte ich es nicht mehr schaffen, weil selbst zwei Siege nur zehn Punkte Vorsprung ergeben würden. Ich werde dennoch einfach alles geben. Ich hoffe dieses Wochenende so oder so viel Freude zu haben. Ich bin gut erholt und vorbereitet, aber auch gut trainiert und mental stark, daher sehe ich mich in der Lage, zwei sehr gute Ergebnisse einzufahren.»

Spielberg-Sieger Lukas Tulovic («Der Sieg fühlt sich immer noch großartig an») hat als Gesamtfünfter mit 27 Punkten Rückstand eine Außenseiterchance, rein rechnerisch sind sogar elf Fahrer noch im Rennen um den Gesamtsieg. Der Tech3-Fahrer aus Eberbach aber weiß: «Rechnerisch bin ich noch im Rennen, aber mit diesem Rückstand und diesen vier Jungs vor mir, wird es super schwierig. Daher denke ich nicht an den Weltcup, sondern nur daran, im Training einen guten Job zu machen, um für die Rennen bereit zu sein, eine gute E-Pole zu zeigen und dann gute Ergebnisse zu holen. Am Ende werden wir sehen, wo ich stehe, hoffentlich irgendwo in den Top-5, das wäre unglaublich.»

Stand MotoE-Weltcup 2021 (nach 5 von 7 Rennen):

1. Zaccone, 80 Punkte. 2. Granado, 73. 3. Torres, 72. 4. Aegerter, 69. 5. Tulovic, 53. 6. Ferrari, 48. 7. Pons, 46. 8. Mattia Casadei, 43. 9. Yonny Hernandez, 40. 10. Okubo, 35. 11. Aldeguer, 33. 12. Perolari, 21. 13. 13. Zannoni, 21. 14. Herrera, 19. 15. Mantovani, 17. 16. Pires, 11. 17. Iwema, 9. 18. Cardelus, 7. 19. Valtulini, 1.