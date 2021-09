Mit Bradl: Der Zeitplan für den ersten Misano-GP 2021

Nicht nur Wildcard-Fahrer Stefan Bradl (Honda) greift in Misano erstmals seit Jerez wieder in das Renngeschehen ein, das GP-Wochenende in Misano sollten MotoGP-Fans aus mehreren Gründen nicht verpassen.

Der «Misano World Circuit Marco Simoncelli» liegt nur knapp 14 km von Tavullia entfernt, dem Heimatort des neunfachen Weltmeisters Valentino Rossi. Bei seinem vorletzten Heimrennen als MotoGP-Pilot werden die gelben «tifosi» ihren Helden noch einmal hochleben lassen – laut Dekret der italienischen Regierung sind auf den Tribünen bis zu 25.000 Fans täglich zugelassen.

Noch dazu bescherte VR46-Schützling Pecco Bagnaia seinem Heimatland Italien am vergangenen Sonntag den ersten MotoGP-Sieg der Saison und den insgesamt 250. GP-Sieg in der «premier class». Damit holte der Moto2-Champion von 2018 auch den zweiten WM-Rang zurück. Fabio Quartararo wird nach dem achten Rang von Aragón (seinem zweitschlechtesten Saisonergebnis) in Misano aber wieder zurückschlagen wollen. Mit 53 Punkten Vorsprung verfügt der Yamaha-Star in der WM-Tabelle ohnehin noch über ein beachtliches Polster.

Peccos Vorgänger im Ducati-Werksteam, der dreifache MotoGP-Vizeweltmeister Andrea Dovizioso, wird am kommenden Wochenende nach der Stippvisite in Aragón auch auf die Rennstrecke zurückkehren. Das kündigte Lin Jarvis schon in Silverstone an. «Dovi» steht zwar vor seinem Debüt mit Petronas SRT, auf Yamaha war er 2012 als Tech3-Fahrer neben Cal Crutchlow aber schon WM-Vierter.

Franco Morbidelli gibt dagegen sein Comeback nach der Knie-OP – im Yamaha-Werksteam. Von Aprilia-Neuling Maverick Viñales erwarten viele Beobachter in Misano, wo er bereits einen zweitägigen Test auf der RS-GP absolvierte, eine deutliche Steigerung.

Es ist also angerichtet für einen stimmungsvollen und spannenden «Gran Premio OCTO di San Marino e Della Riviera di Rimini». Erstmals seit dem Jerez-GP Anfang Mai kehrt dabei auch HRC-Testfahrer Stefan Bradl zurück in der Startaufstellung. Ebenfalls mit einer Wildcard dabei sein wird Michele Pirro für Ducati, KTM dagegen zog die Nennung von Dani Pedrosa zurück.

Der erfolgreichste Fahrer auf dem heute 4,226 km langen Kurs unweit der Adriaküste mit seinen zehn Rechts- und sechs Linkskurven ist übrigens Marc Márquez: Der Repsol-Honda-Star steht bei sechs Siegen (einmal 125er-Klasse, zweimal Moto2 und dreimal MotoGP) in Misano, das schon in den 1980er- und frühen 1990er-Jahren ein GP-Austragungsort war und schließlich 2007 wieder als fixer Bestandteil in den Motorrad-WM-Kalender zurückkehrte.

Übrigens: Neben den drei WM-Klassen geht in Misano mit gleich zwei Rennen das Saisonfinale des «FIM Enel MotoE World Cup» mit Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP) und Lukas Tulovic (Tech3 E-Racing) über die Bühne. Auf den Gesamträngen 4 und 5 liegen der Schweizer und der Deutsche aktuell 11 bzw. 27 Punkte hinter Spitzenreiter Alessandro Zaccone zurück.

Der Zeitplan für den «Gran Premio OCTO di San Marino e Della Riviera di Rimini» 2021:

Freitag, 17. September 2021

08.20 – 08.50 Uhr: MotoE, FP1

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP1

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP1

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP1

11.50 – 12.40 Uhr: Moto3-Junioren-WM, Qualifying 1



13.15 – 13.55 Uhr: Moto3, FP2

14.10 – 14.55 Uhr: MotoGP, FP2

15.10 – 15.50 Uhr: Moto2, FP2

16.05 – 16:35 Uhr: MotoE, FP2

16.50 – 17.40 Uhr: Moto3-Junioren-WM, Qualifying 2



Samstag, 18. September 2021

08.30 – 08.45 Uhr: Moto3-Junioren-WM, Warm-up

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP3

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP3

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP3



11.45 – 12.25 Uhr: MotoE, E-Pole

12.35 – 12.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

13.00 – 13.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

13.30 – 14.00 Uhr: MotoGP, FP4

14.10 – 14.25 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

14.35 – 14.50 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

15.10 – 15.25 Uhr: Moto2, Qualifying 1

15.35 – 15.50 Uhr: Moto2, Qualifying 2



16.20 Uhr: MotoE, Rennen 1 (8 Runden)

17.15 Uhr: Moto3-Junioren-WM, Rennen (17 Runden)



Sonntag, 19. September 2021

08.40 – 09.00 Uhr: Moto3, Warm-up

09.10 – 09.30 Uhr: Moto2, Warm-up

09.40 – 10.00 Uhr: MotoGP, Warm-up



Startzeiten

11.00 Uhr: Moto3, Rennen (23 Runden)

12.20 Uhr: Moto2, Rennen (25 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP, Rennen (27 Runden)

15.30 Uhr: MotoE, Rennen 2 (8 Runden)