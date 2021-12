Hector Garzo: Mit Tech3 zurück in den MotoE-Weltcup 02.12.2021 - 09:56 Von Nora Lantschner

© Gold & Goose Hector Garzo

In der Debütsaison des MotoE-Weltcups 2019 trat Hector Garzo bereits für Tech3 E-Racing an, 2022 kehrt der Spanier nach zwei Moto2-WM-Jahren in die Reihen von Hervé Poncharal zurück.