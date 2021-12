Kevin Zannoni wechselt von LCR zu SIC58 Squadra Corse

Paolo Simoncelli hat einen Nachfolger für Mattia Casadei gefunden: Der 21-jährige Kevin Zannoni bestreitet 2022 den MotoE-Weltcup für die SIC58 Squadra Corse.

Kevin Zannoni wechselt für seine zweite Saison im FIM Enel MotoE World Cup vom LCR E-Team zur SIC58 Squadra Corse. 2021 landete er auf dem zwölften Weltcup-Gesamtrang, daneben bestritt er auch die CIV-Supersport-Meisterschaft in Italien.

Zannoni ist zweifacher Moto3-Italienmeister, er bestritt auch schon Rennen in der CEV-Repsol-Serie und vereinzelte Wildcard-Einsätze in der Moto3-WM für TM. Für die SIC58 Squadra Corse stand er auch schon einmal in der Startaufstellung: 2019 wurde er als Ersatz für Niccolò Antonelli beim Moto3-WM-Lauf in Thailand aufgeboten, als 17. verpasste er damals auf der Honda seine ersten WM-Punkte nur knapp.

Sein Vorgänger im MotoE-Team von Paolo Simoncelli, Mattia Casadei, wird 2022 bekanntlich an der Seite des zweifachen Weltcup-Gesamtsiegers Jordi Torres die Energica Ego Corsa in den Pons-Farben steuern.

MotoE-Endstand 2021 (nach 7 Rennen):

1. Torres, 100 Punkte. 2. Aegerter 93. 3. Ferrari 86. 4. Granado 84. 5. Zaccone 80. 6. Casadei 79. 7. Pons 73. 8. Tulovic 62. 9. Aldeguer 51. 10. Hernandez 47. 11. Okubo 45. 12. Zannoni 44. 13. Perolari 31. 14. Mantovani 29. 15. Herrera 27. 16. Cardelus 21. 17. Iwema 13. 18. Pires 12. 19. Valtulini 1.