MotoE-Weltcup: 2022 mit 14 Rennen inklusive Valencia?

Dorna und FIM sind die Termine für den MotoE-Weltcup bisher schuldig geblieben. Denn etliche GP-Promoter sträuben sich gegen die Elektro-Rennserie.

In der vergangenen Saison wurden im «FIM Enel MotoE-Weltcup» mit den 260 kg schweren Einheitsmotorrädern, deren Reichweite auf fünf bis sieben Runden beschränkt ist, sechs Rennen bei sieben Grand Prix in Europa durchgeführt. Nur beim Finale in Misano wurden am Samstag und Sonntag je ein Weltcup-Lauf gefahren.

Für die kommende Saison – es ist die vierte und letzte mit Partner Energica, dann steigt Ducati ein – sind sieben Doppel-Events mit je zwei Läufen geplant.

Der ehemalige Michelin-MotoGP-Projektleiter Nicolas Goubert, seit Beginn des Weltcups bei der Dorna als «MotoE Executive Director» engagiert, macht kein Geheimnis daraus, dass die Schauplätze nicht wesentlich vom Fahrplan 2021 abweichen werden. Es soll aber ein zusätzlicher Weltcup-Promoter in Europa gefunden werden; die Verhandlungen laufen.

Aller Voraussichtlich nach wird der neue Schauplatz der Circuit Ricardo Tormo in Valencia sein, der schon 2019 die Titelentscheidung erlebt hat: Matteo Ferrari ging damals als Tabellenführer (vor Hector Garzo und Bradley Smith) ins letzte Rennen und heimste den Titel für Gresini Racing ein.

Die Auswahl für die Dorna ist überschaubar, denn Terminkollisionen mit dem Red Bull-Rookies-Cup sollen möglichst vermieden werden, weil meist der Platz im Fahrerlager nicht ausreicht und auch der Zeitplan kaum Spielraum bietet, wenn neben den drei GP-Klassen auch die Red Bull-Rookies antreten.

Bei Silverstone ist für die Teams die Anreise zu teuer. Nur Mugello wäre theoretisch noch eine Möglichkeit. Aber dort würde den Bikes in den vielen Steigungen zu schnell der Strom ausgehen.

Der mutmaßliche MotoE-Kalender 2022

31. April: Jerez/Spanien

01. Mai: Jerez/Spanien

14. Mai: Le Mans/Frankreich

15. Mai: Le Mans/Frankreich

04. Juni: Catalunya/Spanien

05. Juni: Catalunya/Spanien

25. Juni: Assen/Niederlande

26. Juni: Assen/Niederlande

20. August: Red Bull Ring/Österreich

21. August: Red Bull Ring/Österreich

04. September: Misano/Italien

05. September: Misano/Italien

05. November: Valencia/Spanien

06. November: Valencia/Spanien

Der provisorische GP-Kalender 2022 (Stand 7.10.2021)

06. März: Losail Circuit/Katar*

20. März: Mandalika Street Circuit/Indonesien**

03. April: Termas de Río Hondo/Argentinien

10. April: Circuit of The Americas/Texas

24. April: Portimão/Portugal

01. Mai: Jerez/Spanien

15. Mai: Le Mans/Frankreich

29. Mai: Mugello/Italien

05. Juni: Catalunya/Spanien

19. Juni: Sachsenring/Deutschland

26. Juni: Assen/Niederlande

10. Juli: KymiRing/Finnland**

07. August: Silverstone/GB

21. August: Red Bull Ring/Österreich

04. September: Misano/Italien

18. September: MotorLand Aragón/Spanien

25. September: Motegi/Japan

02. Oktober: Buriram/Thailand

16. Oktober: Phillip Island/Australien

23. Oktober: Sepang/Malaysien

06. November: Valencia/Spanien



*Flutlichtrennen

** Strecke noch nicht homologiert

Kalender Superbike- und Supersport-WM 2022:

08.–10. April: Aragón/Spanien

22.–24. April: Assen/Niederlande

20.–22. Mai: Estoril/Portugal

Mai: Istanbul/Türkei* (zu bestätigen)

10.–12. Juni: Misano/Italien

15.–17. Juli: Donington Park/Großbritannien*

29.–31. Juli: Most/Tschechien

09.–11. September: Magny-Cours/Frankreich

23.–25. September: Barcelona/Spanien

07.–09. Oktober: Portimao/Portugal

21.–23. Oktober: San Juan/Argentinien*

11.–13. November: Mandalika/Indonesien*

noch offen: Phillip Island/Australien*



* ohne Supersport-WM 300

Provisorischer Rookies-Cup-Kalender 2022

11. bis 13. April: Test in Portimão, Portugal

Rennen:

23./24. April: Rennen 1/2, Portimão, Portugal

30. April/1. Mai: Rennen 3/4, Jerez, Spanien

28./29. Mai: Rennen 5/6, Mugello, Italien

18./19. Juni: Rennen 7/8 Sachsenring, Deutschland

9./10. Juli: Rennen 9/10, KymiRing, Finnland

20./21. August: Rennen 11/12, Spielberg, Österreich

17./18. September: Rennen 13/14, Aragón, Spanien