Provisorischer MotoE-Kalender 2022 veröffentlicht

Der MotoE-Weltcup macht 2022 auch in Mugello und auf dem neuen KymiRing Halt. Der provisorische Kalender sowie die Testdaten wurden soeben veröffentlicht.

Das neue Format des «FIM Enel MotoE World Cup» sieht für 2022 an jedem Rennwochenende zwei Freie Trainings sowie das Qualifying (Q1 und Q2) am Freitag vor, gefolgt von zwei Rennen – eines am Samstag und eines am Sonntag, die jeweils nach den GP-Klassen angesetzt werden.

Nun stehen auch die Schauplätze für die insgesamt 14 Rennläufe fest: Zu Jerez, Le Mans, Assen, dem Red Bull Ring und Misano gesellen sich erstmals Mugello und der neue KymiRing in Finnland, der im Juli seine Premiere in der Motorrad-WM feiern soll.

Getestet wird wie gewohnt auf dem Circuito de Jerez, zur Vorbereitung wurden dort im März und April zweimal jeweils dreitägige Testfahrten angesetzt.

Die gute Nachrichten für Dynavolt Intact GP und Supersport-Weltmeister Dominique Aegerter: Terminkollisionen mit dem vorläufigen Kalender der Superbike-WM 2022 gibt es keine.

Der provisorische MotoE-Kalender 2022

30. April: Jerez/Spanien

01. Mai: Jerez/Spanien

14. Mai: Le Mans/Frankreich

15. Mai: Le Mans/Frankreich

28. Mai: Mugello/Italien

29. Mai: Mugello/Italien

25. Juni: Assen/Niederlande

26. Juni: Assen/Niederlande

09. Juli: KymiRing/Finnland

10. Juli: KymiRing/Finnland

20. August: Red Bull Ring/Österreich

21. August: Red Bull Ring/Österreich

03. September: Misano/Italien

04. September: Misano/Italien

MotoE-Tests 2022

07. bis 09. März: Jerez/Spanien

11. bis 13. April: Jerez/Spanien