Kein MotoE-Platz? Lukas Tulovic zwischen Stuhl & Bank

Jubel in Spielberg: Sieger Lukas Tulovic mit Hervé Poncharal

Lukas Tulovic, im August Sieger beim MotoE-Weltcup in Spielberg, sieht seine Felle davonschwimmen. Er hat den Platz bei Tech3 verloren, bei Intact wurde ihm Aegerter vorgezogen.

Lukas Tulovic hat ein erfolgreiches Rennsportjahr hinter sich. Er hat die MotoE-Weltcup-Saison als Gesamtachter (mit 62 Punkten in sieben Rennen) beendet und auf dem Red Bull Ring erstmals ein Rennen für das Tech3-MotoE-Team von Hervé Poncharal gewonnen.

Dazu hat der 21-jährige Eberbacher die Moto2-Europameisterschaft im Liqui Moly Intact SIC Junior RacingTeam als Gesamtdritter abgeschlossen. Er hat auf der Kalex in elf EM-Läufen insgesamt 135 Punkte erreicht, dank vier dritten und drei vierten Rängen. Der Abstand zu Europameister Fermín Alduguer (Boscoscuro/265 Punkte) und zum EM-Zweiten Alonso López (Boscoscuro/226 Punkte) fiel allerdings beträchtlich aus.

Doch jetzt hat sich der Nachwuchsfahrer offenbar zwischen Stuhl und Bank gesetzt.

Denn Tulovic durfte sich berechtigte Chancen auf den MotoE-Platz bei Intact machen für den Fall, dass Domi Aegerter für die Elektro-Rennserie 2022 vom Ten-Kate-Yamaha-Supersport-Team keine Starterlaubnis erhalten hätte. Diese wurde jedoch heute erteilt. Aegerter unterschrieb für eine dritte MotoE-Saison bei Intact.

Intact-Teammanager Jürgen Lingg wäre sonst mit Lukas Tulovic 2022 in zwei Rennserien angetreten: In der Moto2-Europameisterschaft und im MotoE-Weltcup, der 2022 letztmals mit Einheits-Motorrädern von Energica Ego Corse gefahren wird, ehe 2023 Ducati die E-Bikes liefert.

«Lukas hat mir erzählt, dass es für ihn ideal wäre, wenn er künftig beide Meisterschaften für dasselbe Team bestreiten könnte», schilderte Tech3-Teambeitzer Hervé Poncharal, für den der Eberbacher 2020 und 2021 in der MotoE unterwegs war. «Das leuchtete mir ein.»

Poncharal wollte allerdings nicht bis Weihnachten auf eine Entscheidung warten, deshalb nahm er für die kommende MotoE-Saison (14 Rennen bei sieben GP-Events in Europa) den erst 17-jährigen Spanier Alex Escrig unter Vertrag, der in der European 600 Stock Championship in diesem Jahr zehn von elf Rennen gewonnen hat und aus Valencia stammt.

Lukas Tulovic, seit einem Jahr von der «O1NE.Sport Gmbh» gemanagt, sitzt jetzt in der Patsche.

Wenn kein Weihnachtswunder passiert, wird die MotoE-Saison 2022 ohne einen deutschen Teilnehmer über die Bühne gehen.

Auch die Ausbildung zum Streifenpolizisten hat Tulocic inzwischen wieder beendet. Im April 2020 hatte er alle Eignungstestes bestanden und dann im September mit der Ausbildung zum Polizisten begonnen. Im November 2021 sollte das Praktikum beginnen. Er hatte bereits eine auf ihn zugewiesene Schusswaffe in der Waffenkammer gelagert.

«Aber ich habe Ende Juli bei der Polizei gekündigt», berichtet Tulovic. «Die Ausbildung war einfach neben der Teilnahme an der Moto2-EM und am MotoE-Weltcup nicht möglich. Ich bin pausenlos von A nach B gehetzt und dem Zeitplan immer hinterher gehinkt. Deshalb habe ich mich im Sommer entschieden, mich wieder voll auf das Rennfahren zu konzentrieren.»

«Die Ausbildung bei der Polizei hätte viereinhalb Jahre gedauert. Ab September 2021 hätte ich die Uniform tragen dürfen. Ungefähr eineinhalb Jahre nach Beginn der Ausbildung hätte ich erstmals auf Streife gehen können», erzählt Lukas.

Inzwischen sind die leeren Fahrerplätze in der MotoE spärlich gesät; die meisten attraktiven Plätze sind besetzt. «Es gibt nicht mehr viele Möglichkeiten», bedauert das deutsche Nachwuchstalent.

Das vorläufige MotoE-Feld 2022

Pons Racing 40 Team: Jordi Torres, Mattia Casadei

LCR E-Team: Miquel Pons, Eric Granado

FELO Gresini Team: Matteo Ferrari, Alessio Finello

Tech3 E-Racing: Hector Garzo, Alex Escrig

SIC58 Squadra Corse: Kevin Zannoni

WITHU GRT RNF Team: Niccolò Canepa, Bradley Smith

Octo Pramac MotoE: Xavi Fores, ???

Dynavolt Intact: Dominque Aegerter

Zum Vergleich das MotoE-Feld 2021

Octo Pramac MotoE: Alessandro Zaccone, Yonny Hernandez

Avintia Esponsorama Racing: Andre Pires, Xavier Cardelús

Team Gresini MotoE: Matteo Ferrari, Andrea Mantovani

LCR E-Team: Kevin Zannoni, Miquel Pons

Tech3 E-Racing: Lukas Tulovic, Corentin Perolari

Openbank Aspar Team: Maria Herrera, Fermin Aldeguer

Dynavolt Intact GP: Dominique Aegerter

Avant Ajo MotoE: Hikari Okubo

Pons Racing 40: Jordi Torres, Jasper Iwema

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Mattia Casedei?

One Energy Racing: Eric Granado

Der provisorische MotoE-Kalender 2022

30. April: Jerez/Spanien

01. Mai: Jerez/Spanien

14. Mai: Le Mans/Frankreich

15. Mai: Le Mans/Frankreich

28. Mai: Mugello/Italien

29. Mai: Mugello/Italien

25. Juni: Assen/Niederlande

26. Juni: Assen/Niederlande

09. Juli: KymiRing/Finnland

10. Juli: KymiRing/Finnland

20. August: Red Bull Ring/Österreich

21. August: Red Bull Ring/Österreich

03. September: Misano/Italien

04. September: Misano/Italien

MotoE-Tests 2022

07. bis 09. März: Jerez/Spanien

11. bis 13. April: Jerez/Spanien

Provisorischer Kalender Superbike-WM 2022:

08.–10. April: Aragón/Spanien

22.–24. April: Assen/Niederlande

20.–22. Mai: Estoril/Portugal

Mai: Istanbul/Türkei* (zu bestätigen)

10.–12. Juni: Misano/Italien

15.–17. Juli: Donington Park/Großbritannien*

29.–31. Juli: Most/Tschechien

09.–11. September: Magny-Cours/Frankreich

23.–25. September: Barcelona/Spanien

07.–09. Oktober: Portimao/Portugal

21.–23. Oktober: San Juan/Argentinien*

11.–13. November: Mandalika/Indonesien*



noch offen: Phillip Island/Australien



* = ohne Supersport-WM 300