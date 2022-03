Dominique Aegerter: «Eric Granado hat es übertrieben»

Dominique Aegerter wollte am zweiten Jerez-Testtag auf nasser Piste nicht zu viele Risiken eingehen und begnügte sich mit dem sechsten Platz auf der Tageszeitenliste. Eric Granado stürzte und verpasste dadurch die letzte

Zum Test-Auftakt der MotoE-Piloten auf dem «Circuito de Jerez Angel Nieto» hatte Dominique Aegerter mit 1:48,634 min noch die Tagesbestzeit aufgestellt, doch am zweiten Tag wurden der Schweizer aus dem Dynavolt Intact GP MotoE Team und seine Kollegen von Regen und einer nassen Piste begrüsst.

Deshalb ging Aegerter nicht ganz ans Limit, wie er hinterher verriet. Zunächst fasste er zusammen: «Wir hatten in allen drei Sessions Regen und ich beendete die erste Session auf dem dritten Platz, daraufhin landete ich zwei Mal auf dem fünften Platz der Zeitenliste.» Am Ende fehlten ihm 0,961 sec auf die Bestzeit, die Niccolò Canepa aufstellte. In der kombinierten Tagesliste landete er auf dem sechsten Platz.

«Ich hatte schnell ein gutes Gefühl und war auch rasch bei der Musik», berichtete der 31-Jährige, der gleichzeitig betonte: «Im Regen muss man halt auch immer abwägen, wie viel Risiko man eingehen will, speziell in der letzten Session war es halb nass und halb trocken. Granado hat es übertrieben, er stürzte und verletzte sich am Bein.» Der 25-Jährige aus São Paulo konnte die dritte Session nicht mehr bestreiten.

Aegerter erklärte: «Das Wetter sollte morgen nochmals schön werden und wir werden noch einmal ein paar Sachen ausprobieren bei der Geometrie, der Übersetzung und der Federung. Wir wollen noch einmal ein paar Daten sammeln, danach geht es wieder zum Training nach Barcelona, bevor in der nächsten Woche der Supersport-Test in Aragón ansteht. Auch darauf freue ich mich schon.»

Ergebnisse MotoE-Jerez-Test, 8. März:

1. Niccolò Canepa, 1:58,895 min

2. Marc Alcoba, 1:59,084

3. Hikari Okubo, 1:59,234

4. Matteo Ferrari, 1:59,281

5. Eric Granado, 1:59,306

6. Dominique Aegerter, 1:59,856

7. Xavier Cardelus, 1:59,995

8. Bradley Smith, 2:00,196

9. Alex Escrig, 2:00,335

10. Alessio Finello, 2:00,388

11. Xavi Fores, 2:00,454

12. Mattia Casadei, 2:00,770

13. Jordi Torres, 2:01,081

14. Kevin Zannoni, 2:01,531

15. Kevin Manfredi, 2:01,710

16. Hector Garzo, 2:02,001

17. Maria Herrera, 2:03,869

Ergebnisse MotoE-Jerez-Test, 7. März:

1. Aegerter, 1:48,634 min

2. Granado, 1:48,925

3. Cardelús, 1:49,529

4. Ferrari, 1:49,547

5. Okubo, 1:49,656

6. Canepa, 1:490,663

7. Smith, 1:49,719

8. Casadei, 1:49,809

9. Torres, 1:49,899

10. Alcoba, 1:50,149

11. Garzo, 1:50,309

12. Manfredi, 1:50, 570

13. Zannoni, 1:50,755

14. Forès, 1:50,968

15. Herrera, 1:51,104

16. Escrig, 1:52,448

17. Finello, 1:53,644