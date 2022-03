Jerez-Test, 3. Tag: Tagesbestzeit von Jordi Torres

Jordi Torres war am dritten Testtag der Schnellste

Am dritten und letzten Testtag auf dem «Circuito de Jerez Angel Nieto» war Jordi Torres der Schnellste unter den MotoE-Piloten. Die Test-Bestzeit sicherte sich aber Dominique Aegerter am ersten Testtag.

Die MotoE-Piloten durften am Mittwoch zum letzten Testtag in Jerez ausrücken und drei weitere Sessions abhalten. Der Schnellste war Jordi Torres aus dem Pons Racing 40 Team, der in der letzten Session mit 1:48,878 min die Bestzeit aufstellte.

Auf der kombinierte Test-Zeitenliste belegte der 34-jährige Spanier, der den Cup 2020 und 2021 für sich entschied, nur den zweiten Platz, denn an Dominique Aegerters Bestzeit vom ersten Testtag über 1:48,634 min kam er nicht heran.

Der Schweizer drehte am letzten Tag nur zwei Mal drei Runden und landete auf dem dritten Rang hinter Mattia Casadei. Gar keine Testkilometer spulte Eric Granado ab, der am zweiten Testtag gestürzt war und sich am Bein verletzt hatte.

Das gleiche Schicksal ereilte Hikari Okubo Tags darauf, der sich am Finger verletzte. Auch Bradley Smith, Casadei und Xavi Fores. Letzterer belegte auf der Mittwochsliste den sechsten Platz vor Xavier Cardelus, der nur wenige Hundertstel langsamer blieb.

Der nächste MotoE-Test findet vom 11 bis 13. April statt und geht wiederum auf dem «Circuito de Jerez Angel Nieto» über die Bühne. Der Saisonauftakt findet gleichenorts statt, die ersten beiden Rennen werden am 30. April und 1. Mai ausgetragen.

Kombinierte Zeitenliste MotoE-Jerez-Test:

1. Dominique Aegerter, 1:48,634 min

2. Jordi Torres, 1:48,878

3. Eric Granado, 1:48,925

4. Mattia Casadei, 1:49,060

5. Matteo Ferrari, 1:49,230

6. Niccolò Canepa, 1:49,327

7. Xavier Cardelus, 1:49,529

8. Xavi Fores, 1:49,656

9. Hikari Okubo, 1:49,656

10. Bradley Smith, 1:49,719

11. Hector Garzo, 1:49,726

12. Kevin Zannoni, 1:49,965

13. Marc Alcoba, 1:50,149

14. Kevin Manfredi, 1:50,570

15. Maria Herrera, 1:50,690

16. Alex Escrig, 1:51,034

17. Alessio Finello, 1:51,490

Ergebnisse MotoE-Jerez-Test, 9. März:

1. Jordi Torres, 1:48,878 min

2. Mattia Casadei, 1:49,060

3. Dominique Aegerter, 1:49,062

4. Niccolò Canepa, 1:49,327

5. Matteo Ferrari, 1:49,564

6. Xavi Fores, 1:49,656

7. Xavier Cardelus, 1:49,671

8. Hector Garzo, 1:49,726

9. Bradley Smith, 1:49,796

10. Kevin Zannoni, 1:49,965

11. Marc Alcoba, 1:50,516

12. Maria Herrera, 1:50,690

13. Alex Escrig, 1:51,034

14. Alessio Finello, 1:51,490

15. Hikari Okubo, 2:01,941

Ergebnisse MotoE-Jerez-Test, 8. März:

1. Niccolò Canepa, 1:58,895 min

2. Marc Alcoba, 1:59,084

3. Hikari Okubo, 1:59,234

4. Matteo Ferrari, 1:59,281

5. Eric Granado, 1:59,306

6. Dominique Aegerter, 1:59,856

7. Xavier Cardelus, 1:59,995

8. Bradley Smith, 2:00,196

9. Alex Escrig, 2:00,335

10. Alessio Finello, 2:00,388

11. Xavi Fores, 2:00,454

12. Mattia Casadei, 2:00,770

13. Jordi Torres, 2:01,081

14. Kevin Zannoni, 2:01,531

15. Kevin Manfredi, 2:01,710

16. Hector Garzo, 2:02,001

17. Maria Herrera, 2:03,869

Ergebnisse MotoE-Jerez-Test, 7. März:

1. Aegerter, 1:48,634 min

2. Granado, 1:48,925

3. Cardelús, 1:49,529

4. Ferrari, 1:49,547

5. Okubo, 1:49,656

6. Canepa, 1:490,663

7. Smith, 1:49,719

8. Casadei, 1:49,809

9. Torres, 1:49,899

10. Alcoba, 1:50,149

11. Garzo, 1:50,309

12. Manfredi, 1:50, 570

13. Zannoni, 1:50,755

14. Forès, 1:50,968

15. Herrera, 1:51,104

16. Escrig, 1:52,448

17. Finello, 1:53,644