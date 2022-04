1. MotoE-Lauf Jerez: Granado siegt, Aegerter Zweiter

Beim ersten MotoE-Lauf des Jahres in Jerez durfte sich LCR E-Team-Pilot Eric Granado über den Sieg freuen. Dominique Aegerter wurde Zweiter, Lukas Tulovic kreuzte die Ziellinie als Zehnter.

Zum ersten MotoE-Weltcup-Rennen des Jahres wurden die Teilnehmer in Jerez von strahlendem Sonnenschein und 27 Grad Celsius Aussentemperatur begrüsst, die Strecke hatte sich auf 46 Grad aufgeheizt. Von der Pole durfte LCR E Team-Fahrer Miquel Pons losfahren, er teilte sich die erste Startreihe mit Hector Garzo (Tech3 E-Racing) und Mattia Casadei (Tech3 E-Racing).

Dominique Aegerter aus dem Dynavolt Intact GP MotoE Team fuhr von Platz 5 aus der zweiten Startreihe los, neben ihm reihten sich Eric Granado (Platz 4) und Matteo Ferrari (Platz 6) ein. Lukas Tulovic, der den verletzten Bradley Smith im WithU GRT RNF MotoE Team ersetzte, fuhr von Position 11 los.

Nach dem Start fiel Alerter auf den siebten Platz zurück, während Garzo die Spitzenposition übernahm. Diese musste der Tech3 E-Racing-Pilot bald aber an Casadei abgeben, der erst Polesetter Pons und dann auch Garzo überholte. Während sich das Spitzentrio absetzte, machte Aegerter Jagd auf Ferrari. Beide wurden verwarnt, weil sie die Streckengrenzen überschritten.

Noch schlechter lief es für Alessio Finello, der in der dritten Runde in der 13. Kurve stürzte, unterdessen arbeitete sich Aegerter an Ferrari vorbei auf Position 5. An der Spitze überholte Garzo Casadei und war damit wieder der Spitzenreiter.

Maria Herrera, Yeray Ruiz und Xavi Fores wurden wegen Ausritten verwarnt. Das gleiche Schicksal ereilte Tulovic, der die zehnte Position von Marc Alcoba übernommen hatte. Die Spitzenreiter Casadei und Granado wechselten sich auf der ersten Position ab, bis Casadei mit Pons zusammengeriet und in der 13. Kurve stürzte. Garzo fiel auf den sechsten Platz zurück und dadurch rückte Aegerter auf den dritten Platz vor.

Tulovic durfte sich nur kurz über die neunte Position freuen, denn Alcoba arbeitete sich am Deutschen vorbei und verwies ihn damit wieder auf den zehnten Platz. Casadei fuhr nach seinem Sturz weiter, war aber am Ende des Feldes unterwegs. Sowohl Pons als auch Alcoba und Ruiz kassierten eine Long-Lap-Penalty, während Aegerter Granado jagte.

Dem Schweizer ging die Zeit aus, sodass Granado die Ziellinie vor Aegerter und Pons kreuzte. Letzterer konnte seine Strafe allerdings nicht absolvieren, weshalb er eine 3-Sekunden-Zeitstrafe aufgebrummt bekam, die ihn auf den achten Platz zurückwarf. Ferrari, Garzo, Jordi Torres, Hikari Okubo und Alex Escrig profitierten davon. Auch Alcoba und Ruiz kamen nicht mehr dazu, ihre Strafe zu absolvieren, sie kassierten wie Pons eine 3-Sekunden-Zeitstrafe.

«Der zweite Platz ist sicherlich ein grossartiger Saisonstart, wir konnten 20 Punkte holen, was sehr wichtig ist. Wir hatten einen guten Start, aber in den ersten paar Kurven konnte ich nicht angreifen, deshalb fiel ich auf die siebte Position zurück. Es war nicht einfach, in den ersten Runden zu überholen, denn alle hatten einen guten Speed und ich hatte keinen Platz. Als noch drei Runden zu fahren waren, sagte ich mir, dass ich nun etwas tun muss, um aufs Podest zu kommen», schilderte Aegerter nach dem Zieleinlauf.

«Am Ende wurde es der zweite Platz und das Dynavolt Intact GP MotoE Team hat einen super Job gemacht und mir ein gutes Bike gegeben. Es ist super, dass wir morgen ein zweites Rennen fahren und ich noch einmal versuchen kann, an die Spitze zu fahren. Es ist ein grossartiger Saisonstart, denn in der Supersport-WM hatte ich bisher drei Siege und einen Podestplatz und nun bin ich wieder aufs Treppchen gekommen. Ich habe einen guten Schwung und es ist schön, wieder so viele Fans an der Strecke zu sehen», fügte der 31-Jährige an.

MotoE-Rennen 1, Jerez, 30. April

1. Eric Granado (LCR E-Team), 14:36,988 min

2. Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP MotoE), + 0,696 sec

3. Matteo Ferrari (Felo Gresini MotoE), + 1,005

4. Hector Garzo (Tech3 E-racing), + 1,537

5. Jordi Torres (Pons Racing 40), + 1,697

6. Hikari Okubo (Avant Ajo MotoE), + 2,345

7. Alex Escrig (Tech3 E-racing), + 3,651

8. Miquel Pons (LCR E-Team), + 3,986

9. Marc Alcoba (Openbank Aspar Team), + 5,275

10. Lukas Tulovic (WithU GRT RNF MotoE Team), + 5,334

11. Niccolo Canepa (WithU GRT RNF MotoE Team), + 5,814

12. Kevin Zannoni (Ongetta SIC58 Squadracorse), + 6,511

13. Kevin Manfredi (Octo Pramac MotoE), + 9,621

14. Xavi Forres (Octo Pramac MotoE), + 10,849

15. Maria Herrera (Openbank Aspar Team), + 12,094

16. Yeray Ruiz (Avintia Esponsorama Racing), + 22,491

17. Mattia Casadei (Pons Racing 40), +1:32,262 min

Out:

Alessio Finello (Felo Gresini MotoE), Sturz

MotoE-Weltcup, WM-Stand

1. Granado, 25 Punkte. 2. Aegerter, 20. 3. Ferrari, 16. 4. Garzo, 13. 5. Torres, 11. 6. Okubo 10. 7. Escrig 9. 8. Pons, 8. 9. Alcoba, 7. 10. Tulovic, 7. 11. Canepa, 5. 12. Zannoni, 4. 13. Manfredi, 3. 14. Fores, 2. 15. Herrera, 1.