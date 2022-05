2. MotoE-Lauf Jerez: Granado siegt, Aegerter auf P4

Den zweiten MotoE-Lauf in Jerez entschied erneut LCR E-Team-Pilot Eric Granado für sich. Dominique Aegerter kreuzte die Ziellinie als Vierter. Lukas Tulovic kam auf dem zwölften Platz ins Ziel.

Wie schon am Vortag durften sich die MotoE-Weltcup-Teilnehmer über strahlenden Sonnenschein in Jerez freuen. Vor dem zweiten Saisonlauf betrug die Pistentemperatur 48 Grad Celsius, die Aussentemperatur lag bei 28 Grad. Von der Pole durfte erneut Miquel Pons aus dem LCR E Team losfahren, die erste Startreihe komplettierten Hector Garzo (Tech3 E-Racing) und Mattia Casadei (Tech3 E-Racing).

In der Mitte der zweiten Reihe stellte sich Dominique Aegerter auf, der am Vortag den zweiten Platz hinter Sieger Granado errungen hatte. Letzterer durfte von Startplatz 4 loslegen, Matteo Ferrari startete von Platz 6.

Jordi Torres, Hikari Okubo, Alex Escrig und Nicolò Canepa komplettierten die Top-10 der Startaufstellung. Lukas Tulovic, der den verletzten Bradley Smith im WithU GRT RNF MotoE Team ersetzte, fuhr gleich hinter den ersten Zehn los.

Garzo übernahm nach dem Start die Führung vor Casadei, doch noch in der ersten Runde schob sich Aegerter auf die erste Position, die er wenige Kurven später an Pons abgab. In der letzten Kurve stürzte Marc Alcoba, der beim Start Probleme bekundet hatte. Tulovic, der zuvor auf Top-10-Kurs war, musste ausweichen und fiel auf Platz 15 zurück. Kein Glück hatte auch Maria Herrera, die gleich zwei Long-Lap-Strafen aufgebrummt bekam, weil sie einen Frühstart hingelegt hatte.

Kurz vor Rennmitte führte Pons das Feld an, doch Aegerter schob sich in Runde 4 am LCR E-Team-Fahrer vorbei und übernahm erneut die Führung, während Yeray Ruiz in der vierten Kurve einen Crash einstecken musste. Pons gab sich noch nicht geschlagen und holte sich in der sechsten Kurve der fünften Runde erneut die Führung zurück. Tulovic hatte sich bis zu diesem Zeitpunkt wieder bis auf Position 12 vorgekämpft.

Während Aegerter in der letzten Runde erneut die Spitzenposition übernahm, stürzte Garzo in der letzten Kurve. Mittlerweile hatte sich Granado zu den Spitzenreitern gesellt, die er in der Folge unter Druck setzte. Pons, der Granado im Nacken sitzen hatte, gab Gas und setzte sich wieder auf die erste Position. Auch Granado kam an Aegerter vorbei, wobei sich die beiden etwas zu nahe kamen. Doch sie hatten Glück im Unglück und konnten weiterfahren.

Granado hatte noch nicht genug und setzte sich in der achten Kurve an die Spitze, die Führung gab der Brasilianer nicht mehr her und fuhr somit den zweiten Sieg im zweiten MotoE-Lauf ein. Pons und Casadei komplettierten das Podest vor Aegerter, dessen Podestplatz-Serie in diesem Jahr damit ein Ende fand. Okubo, Ferrari, Torres, Escrig, Canepa und Kevin Manfredi komplettierten die Top-10. Tulovic kam als Zwölfter ins Ziel.

Der drittplatzierte Casadei erklärte: «Ich fühle mich besser als gestern. Ich machte in der sechsten Kurve der ersten Runde einen Fehler, danach fehlte mir die Konzentration und ich wurde wieder überholt. Daraufhin fand ich meinen Fokus wieder und konnte bis auf den dritten Platz vorfahren. Vielen Dank ans Team für das fantastische Bike.»

Pons sagte: «Ich bin sehr glücklich mit meiner Performance und meinem Renntempo im heutigen und im gestrigen Rennen. Wir haben im Vergleich zum Vorjahr einen guten Fortschritt erzielt und wissen, dass wir in jedem Rennen vorne dabei sind.» Auch er bedankte sich bei seiner Mannschaft.

Sieger Granado freute sich: «Ich bin sehr glücklich, das war ein verrücktes Rennen heute, noch schwieriger als das gestrige, denn es war so heiss. Die hohen Temperaturen haben dafür gesorgt, dass mein Vorderreifen zu heiss wurde, ich hatte vor allem in der Kurvenmitte Probleme. Ich hatte zunächst Mühe, einen guten Speed zum Überholen zu finden. Ich habe gesehen, wie Pons und Aegerter vorne kämpften und sobald ich eine Lücke fand, stach ich nach vorne.»

Aegerter ärgerte sich: «Ich habe in der letzten Kurve einen grossen Fehler gemacht. Ich dachte, wir sind vorne nur zu dritt unterwegs, aber Casadei hatte aufgeschlossen und mich noch überholt. Ich habe sicherlich ein Podium verschenkt, das war mein Fehler. Ich wollte in der letzten Runde vorne sein, um meine Siegchance zu wahren. Ich geriet dann etwas weit raus und verlor zwei Positionen. Ich dachte, ich könne nochmals angreifen, aber das hat nicht mehr geklappt. Schade, dass das Rennen nicht ein paar Runden länger gedauert hat.»

«Ich bin sicherlich ein wenig enttäuscht, aber mit dem vierten Platz haben wir wichtige Punkte geholt, die wir mit nach Le Mans nehmen. Ein Riesendankeschön ans Team, wir haben gezeigt, dass wir zu den Besten gehören und es bleiben uns zum Glück noch zwölf Rennen, in denen wir die Punkte wieder aufholen können», fügte der Schweizer an.

MotoE-Rennen 2, Jerez, 1. Mai

1. Eric Granado (LCR E-Team), 14:36,321 min

2. Miquel Pons (LCR E-Team), + 0,217 sec

3. Mattia Casadei (Pons Racing 40), + 0,394

4. Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP MotoE), + 0,488

5. Hikari Okubo (Avant Ajo MotoE), + 1,182

6. Matteo Ferrari (Felo Gresini MotoE), + 1,715

7. Jordi Torres (Pons Racing 40), + 2,701

8. Alex Escrig (Tech3 E-racing), + 4,202

9. Niccolò Canepa (WithU GRT RNF MotoE Team), + 5,471

10. Kevin Manfredi (Octo Pramac MotoE), + 5,755

11. Xavi Forres (Octo Pramac MotoE), + 7,061

12. Lukas Tulovic (WithU GRT RNF MotoE Team), + 10,497

13. Kevin Zannoni (Ongetta SIC58 Squadracorse), + 10,880

14. Maria Herrera (Openbank Aspar Team), + 18,274

15. Alessio Finello (Felo Gresini MotoE), + 26,343

Out:

Hector Garzo (Tech3 E-racing), Sturz

Yeray Ruiz (Avintia Esponsorama Racing), Sturz

Marc Alcoba (Openbank Aspar Team), Sturz

MotoE-Weltcup, WM-Stand nach 2 von 14 Rennen

1. Granado, 50 Punkte. 2. Aegerter, 33. 3. Pons, 28. 4. Ferrari, 26. 5. Okubo, 21. 6. Torres, 20. 7. Escrig, 17. 8. Casadei 16. 9. Garzo, 13. 10. Canepa, 12. 11. Tulovic, 10. 12. Manfredi, 9. 13. Alcoba, 7. 14. Fores, 7. 15. Zannoni, 7. 16. Herrera, 3. 17. Finello, 1.