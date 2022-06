Miquel Pons nach Assen-Crash: Zwei gebrochene Wirbel

In Assen wurde am Sonntag die rote Flagge geschwenkt, weil Miquel Pons nach einem Unfall in der dritten MotoE-Rennrunde behandelt werden musste. Das LCR E-Team hofft auf ein Comeback in Spielberg.

Das zweite MotoE-Rennen in Assen wurde am Sonntag zunächst wegen der wetterbedingten Verzögerungen verkürzt und dann bereits nach drei Runden mit der roten Flagge abgebrochen und gewertet. Grund dafür war ein Crash von Miquel Pons in Kurve 5, der auf Platz 5 liegend über das Hinterrad stürzte und vom unmittelbar nachfolgenden Marc Alcoba am Rücken getroffen wurde. Pons musste am Streckenrand behandelt und auf der Trage abtransportiert werden, er war aber stets bei Bewusstsein.

Der Spanier vermeldete noch am selben Tag aus dem Krankenhaus: «Ich habe zwei Brüche an den Wirbeln, aber das Rückenmark ist in Ordnung, und eine innere Blutung, die aber auch unter Kontrolle ist. Es sind also gute Nachrichten.»

Nun bestätigte sein LCR E-Team: «Die Computertomographie zeigte zwei Frakturen an den Lendenwirbeln L2 und L3, das Rückenmark ist nicht betroffen. Laut den Ärzten ist zu erwarten, dass es in zwei Wochen verheilt sein wird. Wir wünschen Miquel eine schnelle Genesung und hoffen, dass er für den nächsten Round am 21. und 22. August wieder mit dabei ist.»



Dann finden auf dem Red Bull Ring von Spielberg die Rennläufe 9 und 10 des diesjährigen MotoE-Weltcups statt.

MotoE-Rennen 2, Assen, 26. Juni 2022

1. Eric Granado (LCR E-Team), 5:21,094 min

2. Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP MotoE), + 0,270 sec

3. Mattia Casadei (Pons Racing 40), + 0,556

4. Matteo Ferrari (Felo Gresini MotoE), + 0,646

5. Niccolò Canepa (WithU GRT RNF MotoE Team), + 2,784

6. Alex Escrig (Tech3 E-racing), + 2,805

7. Kevin Manfredi (Octo Pramac MotoE), + 3,751

8. Maria Herrera (Openbank Aspar Team), + 4,143

9. Kevin Zannoni (Ongetta SIC58 Squadracorse), + 4,216

10. Hector Garzo (Tech3 E-racing), + 5,519

11. Hikari Okubo (Avant Ajo MotoE), + 9,943

12. Alessio Finello (Felo Gresini MotoE), + 10,094

13. Marc Alcoba (Openbank Aspar Team), + 1 Runde

14. Unai Orradre (Avintia Esponsorama Racing), + 1 Runde

15. Xavi Fores (Octo Pramac MotoE), + 1 Runde

16. Jordi Torres (Pons Racing 40), + 1 Runde

17. Bradley Smith (WithU GRT RNF MotoE Team), + 1 Runde

Out

Miquel Pons (LCR E-Team), Sturz

MotoE-Weltcup, Stand nach 8 von 12 Rennen

1. Aegerter, 158 Punkte. 2. Granado, 126,5. 3. Ferrari, 112,5. 4. Casadei, 98. 5. Pons, 79. 6. Canepa, 70,5. 7. Garzo, 59. 8. Okubo, 57.5. 9. Zannoni, 48,5. 10. Escrig, 39. 11. Alcoba, 35,5. 12. Manfredi, 34,5. 13. Torres, 27. 14. Fores, 26,5. 15. Mantovani, 16. Herrera, 12. 17. Tulovic, 10. 18. Finello, 9. 19. Smith, 8. 20. Cardelus, 7. 21. Massimo Roccoli, 6. 22. Unai Orradre, 1.