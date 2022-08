Domi Aegerter obenauf: «Vorsprung weiter ausbauen»

Für Dominique Aegerter ist das MotoE-Wochenende in Spielberg elementar wichtig, denn der Fahrer vom Intact GP-Team möchte den Grundstein für seinen ersten Titel legen. Nach Österreich sind noch 50 Zähler offen.

In acht Rennen gab es 2022 sieben Fahrer, die bereits mindestens einmal auf dem Podium standen. Dominique Aegerter aus dem Team Dynavolt Intact GP schaffte in allen Rennen unter die ersten Drei, nur beim zweiten Lauf in Jerez wurde er Vierter. Insgesamt sammelte er in diesem Jahr 158 Punkte und gewann drei Rennen.

Vor dem GP von Österreich auf dem Red Bull Ring hat der Schweizer, der auch in der Supersport-WM die Gesamtführung innehat, 31,5 Punkte Vorsprung auf Eric Granado als Zweiten der Meisterschaft. Im letzten Jahr wurde Aegerter in Spielberg Dritter hinter Lukas Tulovic und Granado.

«Endlich geht es in der MotoE in die nächste Runde! Nach fast zwei Monaten Pause freue ich mich auf Spielberg und darauf, das Dynavolt Intact GP Team wiederzusehen», freute sich der Schweizer. «Die Strecke in Österreich liegt mir und im vergangenen Jahr konnten wir immerhin einen dritten Platz nach Hause fahren. Jetzt gibt es nach der ersten Kurve eine neue Schikane, was sicherlich interessant sein wird, da dies für alle neu ist.»

Aegerter fügte hinzu: «Ich habe mich in den vergangenen Wochen gut erholt, viel trainiert, bin aber auch ein paar Supersport-Rennen gefahren. Ich reise jetzt mit 31,5 Punkten Vorsprung im Cup nach Österreich und unser Ziel ist es natürlich, diesen weiter auszubauen und ums Podium zu kämpfen. Vorher aber gilt es gute Trainings und ein starkes Qualifying zu fahren, bevor wir am Samstag und Sonntag je ein Rennen bestreiten.»

Sollte Aegerter am Wochenende ein Rennen gewinnen können, zieht er in der ewigen Bestenliste der MotoE mit Matteo Ferrari gleich, denn beide hätten dann sechs Siege auf dem Konto. Ein zweiter Sieg des ehemaligen Moto2-Fahrers würde ihn sogar auf Platz 2 der Bestenliste bringen. Die meisten Siege hat Granado, der bisher acht Mal triumphierte.

MotoE-Weltcup, Stand nach 8 von 12 Rennen

1. Aegerter, 158 Punkte. 2. Granado, 126,5. 3. Ferrari, 112,5. 4. Casadei, 98. 5. Pons, 79. 6. Canepa, 70,5. 7. Garzo, 59. 8. Okubo, 57.5. 9. Zannoni, 48,5. 10. Escrig, 39. 11. Alcoba, 35,5. 12. Manfredi, 34,5. 13. Torres, 27. 14. Fores, 26,5. 15. Mantovani, 16. Herrera, 12. 17. Tulovic, 10. 18. Finello, 9. 19. Smith, 8. 20. Cardelus, 7. 21. Massimo Roccoli, 6. 22. Unai Orradre, 1.