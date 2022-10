Tech3 E-Racing schnappt sich Okubo vom Ajo-Team

Hikari Okubo traut sich für 2023 im MotoE-Weltcup einiges zu: Der Cup-Sechste wechselt vom Aki-Ajo-Team zur Tech3-Mannschaft von Hervé Poncharal.

Der 29-jährige Japaner Hikari Okubo verstärkt in der kommenden MotoE-Weltcup-Saison das MotoE-Team von Tech3-Teambesitzer Hervé Poncharal, das 2022 mit Hector Garzo und Alex Escrig angetreten ist. Okubo hingegen war im Rennstall Avant Ajo MotoE unter Vertrag. Er hat den sechsten Platz in der Gesamtwertung erreicht und bei elf von zwölf Rennen gepunktet. Bestes Ergebnis: Platz 3 beim ersten Rennen am Samstag im Rahmen des Le-Mans-GP.

Hikaro Okubo zählt zu den vielseitigsten Fahrern im Paddock: Er hat 2010 und 2011 schon 125-ccm-WM-Rennen bestritten, nahm dann 2012 in Japan am Moto3-Rennen teil und übersiedelte nachher in die Supersport-WM, eher er in 2021 und 2022 in der MotoE aufkreuzte. Auch in der IDM Superbike war der Japaner schon im Einsatz – beim Holzhauer Racing Promotion Team.

Das Tech3 E-Racing-Team erreichte in der Elektro-Rennserie, die 2023 erstmals mit Ducati-Maschinen bestritten wird, mit Garzo und Escrig die Gesamtränge 8 und 9. Garzo schaffte einen vierten Rang und drei fünfte Plätze als beste Ergebnisse, Escrig traf zweimal als Fünfter im Ziel ein.

Ergebnisse MotoE, 2. Rennen in Misano, 4. September

1. Ferrari, 8 Runden in 13:52,553 min

2. Casadei, + 0,195 sec

3. Granado, + 0,673

4. Aegerter, + 1,092

5. Torres, + 1,304

6. Canepa, + 2,876

7. M. Pons, + 4,279

8. Escrig, + 5,762

9. Okubo, + 6,434

10. Zannoni, + 6,920

Weltcup-Endstand nach 12 Rennen

1. Aegerter 227 Punkte. 2. Granado 192,5. 3. Ferrari 162,5. 4. Cadasei 156. 5. M. Pons 124. 6. Okubo 95.5. 7. Canepa 94,5. 8. Garzo 86. 9. Escrig 79. 10. Zannoni 71,5. 11. Torres 65. 12. Manfredi 58,5. 13. M. Alcoba 46,5. 14. Fores 35,5. 15. Mantovani 25. 16. Maria Herrera 21. 17. Smith 12. 19. Tulovic 10. 20. Finello 9.