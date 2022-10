MotoE-WM 2023: Jordi Torres kehrt zu Aspar zurück

Der zweifache MotoE-Weltcup-Sieger Jordi Torres wechselt zur kommenden Saison zum Aspar-Team von Jorge Martinez. Für den Spanier ist es die Rückkehr in ein Team, mit dem er bereits Erfolge feierte.

Jordi Torres gehört zu den interessantesten Charakteren im Fahrerlager, er ist immer für einen Spaß zu haben. Der 35-jährige Spanier fuhr von 2010 bis 2014 in der Moto2-Klasse, in den Jahren 2013 und 2014 war er Stammfahrer beim Aspar-Team von Jorge Martinez «Aspar». Torres fuhr 2013 am Sachsenring seinen einzigen GP-Sieg ein, mit Platz 10 in der Gesamtwertung war es für ihn auch das erfolgreichste Jahr.

Nach einigen Jahren in der Superbike-WM führte sein Weg 2020 in den MotoE-Weltcup. Torres fuhr drei Jahre lang für das Team Pons auf der Energica und krönte sich 2020 und 2021 zum Weltcup-Gesamtsieger.

Nach einer schwierigen Saison 2022, wo er mit Verletzungspech nur Gesamtrang 11 erreichte, einigte sich Torres jetzt mit seinem früheren Team Aspar für die kommende Saison. Ab 2023 wird die MotoE-Klasse als Weltmeisterschaft ausgetragen, gefahren wird mit Bikes vom italienischen Hersteller Ducati.

Jordi Torres freut sich unheimlich auf die neue Herausforderung. «Ich bin sehr glücklich, zurück zum Aspar-Team zu kommen. Das Team hat mir 2011 die Chance gegeben, an der Moto2-Weltmeisterschaft teilzunehmen und meine Karriere in Schwung zu bringen», blickte er zurück. «Ich komme mit einer neuen Herausforderung zum Team zurück, denn ich möchte um den MotoE-WM-Titel kämpfen. Ich bin froh, dies gemeinsam mit der Hilfe von Jorge Martinez ‚Aspar‘ und seiner Struktur zu tun.»

«Es wird eine Übergangssaison mit einem neuen Bike, das näher an einem Rennmotorrad liegt und an dem wir hart arbeiten müssen, um uns zu verbessern. Als große Motivation dient es ebenfalls, Nico Terol als Sportdirektor an meiner Seite zu haben. Wir haben zusammen sehr hart gekämpft, wir kennen uns perfekt und ich weiß, dass er ohne Ende arbeiten wird. Ich bin sehr motiviert und kann es kaum erwarten loszulegen», betonte Torres in dieser Woche.

Auch Teamchef Jorge Martinez freute sich über die Neuverpflichtung eines alten Bekannten. «Das Ziel des Openbank Aspar Teams ist es, um Podien und Siege in der MotoE-Weltmeisterschaft zu kämpfen. Wir glauben daran, dass wir mit Jordi Torres 2023 dazu in der Lage sein werden», stellte der 60-Jährige klar. «Es ist eine Freude, dass wir unsere Wege nach dem Kapitel in der Moto2, in der wir gemeinsam an die Spitze kamen, wieder vereinen. Wir hoffen, auch zukünftig großartige Ergebnisse erzielen zu können, deshalb möchten wir ihm alle möglichen Werkzeuge dafür geben, um den MotoE-Titel zu kämpfen.»

Der provisorische MotoE-Kalender 2023

13. und 14. Mai: Le Mans/Frankreich

10. und 11. Juni: Mugello/Italien

17. und 18. Juni: Sachsenring/Deutschland

24. und 25. Juni: Assen/Niederlande

05. und 06. August: Silverstone/GB

19. und 20. August: Red Bull Ring/Österreich

02. und 03. September: Catalunya/Spanien

09. und 10. September: Misano/Italien



Die MotoE-Tests 2023



06. bis 08. März: Jerez/Spanien

03. bis 05. April: Catalunya/Spanien