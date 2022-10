10. Dezember: Legendäre «Domi Fighters Racing Party»

Am 10. Dezember wird gefeiert

Nach der erfolgreichsten Saison seiner Karriere hat Domi Aegerter Grund zum Feiern. Am 20. Dezember steigt die große Racing Party.

Die traditionelle «Domi Fighters Racing Party» geht in die nächste Runde. Am Samstag, 10. Dezember, findet zum bereits zwölften Mal die legendäre Domi Fighters Racing Party statt. «Macht euch bereit für einen Abend, der die Highlights vereinen wird», lautet die Botschaft des neuen MotoE-Weltcup-Siegers und überlegenen Supersport-WM-Leaders. Ab 18 Uhr startet diese stilvolle Orgie mit einem gemütlichen Grill und Chill, um 21 Uhr beginnt dann die grosse Party für alle Fans und Supporter.

Nebst verschiedensten Live Acts werden DJ Castle und Tom-s DJ für beste Stimmung sorgen.

Und obwohl der Event selbst schon beste Erinnerungen garantiert, wird auch der Domi-Fanshop wieder vor Ort sein, um die Fans mit Souvenirs und Fanartikeln zu versorgen.

Auch Supersport-Weltmeister Domi Aegerter wird natürlich persönlich zugegen sein.

Aber vor diesem Event will der 32-jährige Rohrbacher noch seinen zweiten Supersport-WM-Titel sicherstellen. Er liegt vier Rennen vor Schluss 754 Punkte vor Herausforderer Lorenzo Baldassarri. Die Entscheidung fällt entweder am 12./13. November in Mandalika/Indonesien oder eine Woche später beim Finale auf Phillip Island/Australien.

Unfassbar: Domi Aegerter hat 2022 drei von 12 Rennen im MotoE-Weltcup gewonnen, dazu nicht weniger als 15 der 20 Wettkämpfe in der Supersport-WM auf der ten-Kate-Yamaha.

Deshalb wird er 2023 im werksunterstützten GRT-Yamaha-Team von Mirko Giansanti erstmals die Superbike-WM bestreiten.

Wann findet die Saisonabschlussfeier statt?

Samstag, 10. Dezember, ab 18 Uhr Grill & Chill, 21 Uhr Party bis 3:30 Uhr.

Wo?

Campus Perspektiven bei Huttwil

Eventhalle Schwarzenbach, Dörfli 2

CH-4953 Schwarzenbach bei Huttwil



Wer?

Domi Fighters, Friends & Family, Fans



Anreise:

ÖV: Gratis Shuttledienst von Bahnhof zum Campus

Auto Parkplätze beim Campus vorhanden

Eintritt: sfr. 10.-