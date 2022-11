MotoE-WM 2023: Dynavolt mit Krummenacher und Garzo

Wer tritt in der MotoE die Nachfolge von Dominique Aegerter an?

In den vergangenen Tagen wurden mehrere Vertragsabschlüsse für die erste MotoE-Saison mit Ducati vereinbart. Auch Intact ist besetzt. Wenige Plätze sind noch frei. SPEEDWEEK.com liefert den Überblick.

MotoE-WM-Projektleiter Nicolas Goubert wollte die Teilnehmerliste für 2023 bereits im September verkünden, die Teams haben ihn aber immer wieder vertröstet. Nun sind aber immer mehr Plätze besetzt.

Von den Top-Teams hat Jorge «Aspar» Martinez bereits den Zugang von Jordi Torres (er fuhr bei Sito Pons und gewann den Cup 2020 und 2021) gemeldet. «Der zweite Platz geht vielleicht an Maria Herrera, aber das ist noch nicht bestätigt», ergänzte Aspar auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com. Die Entscheidung soll in den nächsten zwei Wochen fallen, auch Sponsor Open Bank muss zustimmen.

«Wir arbeiten noch an den Abkommen mit den Fahrern», war auch bei RNF-MotoE-Teamchef Razlan Razali zu hören.

LCR-Teamchef Lucio Cecchinello dagegen hat die Verträge mit Eric Granado und Miquel Pons bereits verlängert. Gresini Racing meldete das Fahrerduo Matteo Ferrari und Alessio Finello; Sito Pons setzt auf Mattia Casadei und Neuling Nicholas Spinelli. Fix ist auch der Wechsel von Kevin Manfredi zu SIC58. Pramac hat mit Luca Salvadori bisher erst einen Fahrer für die MotoE-WM 2023 präsentiert.

Das Team Avintia Esponsorama Racing ist künftig nicht mehr im GP-Fahrerlager vertreten. Nach Informationen von SPEEDWEEK.com bekommt aber das Dynavolt Intact-MotoE-Team aus Memmingen für 2023 den gewünschten zweiten Startplatz.

Der 32-jährige Schweizer Randy Krummenacher gilt beim deutschen Intact-Team als Fixstarter. Er ist in der fünften MotoE-Saison nach Jesko Raffin und Domi Aegerter der dritte Schweizer, der die Elektro-Rennserie (2023 erstmals mit Einheits-Motorrädern von Ducati) für die deutsche Mannschaft bestreitet. Als zweiter Fahrer ist Hector Garzo unter Vertrag genommen worden.

SPEEDWEEK.com hörte bereits im September, Tech3-Teamchef Hervé Poncharal stehe mit Hikari Okubo (bisher Ajo) in Kontakt, auch der zweite Fahrer soll bereits über MotoE-Erfahrung verfügen. In Sepang wurde Poncharal zum Beispiel in der Red Bull-Hospitality bei einem Gespräch mit Andrea Zacchone beobachtet. Der Italiener berichtete aber auch von anderen MotoE-Anfragen.

Das provisorische MotoE-Feld 2023:

FELO Gresini Team: Matteo Ferrari, Alessio Finello

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi

Openbank Aspar Team: Jordi Torres, Maria Herrera?

Pons Racing 40 Team: Mattia Casadei, Nicholas Spinelli

Octo Pramac MotoE: Luca Salvadori

LCR E-Team: Miquel Pons, Eric Granado

Dynavolt Intact GP: Randy Krummenacher, Hector Garzo

Tech3 E-Racing: Hikari Okubo?

Avant Ajo MotoE: noch offen

RNF MotoE Team: noch offen