In Partylaune: Große Meisterfeier von Domi Aegerter

In der Schweiz gab es bei den Motorsportfans 2022 erneut großen Grund zur Freude, denn Dominique Aegerter gewann in diesem Jahr gleich zwei große Titel. Am Samstag feierte er mit seinen Anhängern ein Fest.

Dominique Aegerter trat 2021 erstmals in der Supersport-Weltmeisterschaft an und holte sich gleich auf Anhieb den Titel mit dem Ten Kate Team aus den Niederlanden. Auch in dieser Saison war er unantastbar, «Domi Fighter» sicherte sich mit 17 Siegen seinen zweiten Titel in Folge auf der Yamaha R6.

Auch im MotoE-Weltcup fuhr Aegerter in den letzten Jahren viele Podestplätze ein. Der Titel blieb ihm bis zu dieser Saison verwehrt. 2022 fuhr er in zwölf Rennen zehn Podestplätze auf seiner Energica ein, darunter drei Siege. Aegerter holte entsprechend den Titel beim Finale in Misano und für 2023 einen Platz beim Giansanti Racing Team in der Superbike-WM, wo er auf Yamaha unterwegs sein wird.

Am Samstag lud Domi seine Fans, Freunde, Unterstützer und Partner zur Meisterfeier nach Schwarzenbach bei Huttwil ein. Im Campus Perspektiven begann die Feierlichkeit zunächst mit einem gemütlichen Beisammensein bei kühlen Getränken und Grillgut, bevor die Party mit Shows und Musik noch bis weit in die Nacht andauerte.

Auf seiner Facebookseite fasste der 32-Jährige begeistert zusammen: «Was eine Party. Danke an alle, die gekommen sind, um mir und euch einen unvergesslichen Abend zu bescheren. Vielen Dank an alle Helfer.»

Saison 2022 von Dominique Aegerter:

Supersport-Weltmeister auf Yamaha

498 Punkte

17 Siege

Einmal Platz 2

Einmal Platz 3

Sieben Pole-Positions

Zwölf schnellste Rennrunden

MotoE-Weltcup-Sieger auf Energica

227 Punkte

Drei Siege

Sechsmal Platz 2

Einmal Platz 3

Sechs Pole-Positions

Zwei schnellste Rennrunden