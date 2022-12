MotoE-WM: Rückzug von Aki Ajo, Konzentration auf KTM

Aki Ajo feierte beim Moto2-Finale in Valencia einen Doppelsieg mit Pedro Acosta und Augusto Fernández

Nach vier Jahren mit den Energica-Ego-Corsa-Einheitsmotorrädern zieht sich Aki Ajo aus der MotoE zurück. Der Einstieg von Ducati dürfte die Entscheidung erleichtert haben.

In den letzten Wochen haben die Team für die neue MotoE-Weltmeisterschaft 2023 Schritt für Schritt ihre Fahrer-Formationen mitgeteilt, nur das finnische Avant Ajo MotoE-Team von Aki Ajo gab sich zugeknöpft, wenn es um die Frage ging, wer den Japaner Hikari Okubo ersetzen wird, der für Tech3 unterschrieben hat.

Jetzt hat Teambesitzer Aki Ajo, der seit Beginn der Elektro-Rennserie 2019 jeweils mit einem Fahrer dabei war und mit Landsmann Niki Tuuli zwei MotoE-Weltcup-Rennen gewonnen hat, gegenüber SPEEDWEEK.com den Rückzug aus der MotoE bestätigt.

«Ja, ich habe mich entschlossen, das MotoE-Engagement zu beenden und mich ganz auf unsere Aktivitäten mit den beiden Red Bull-KTM-Teams in der Moto3- und Moto2-WM zu konzentrieren», erklärte Aki Ajo, der in diesen beiden Kategorien in den letzten zwei Jahren mit Pedro Acosta (Moto3/2021) sowie Remy Gardner und Augusto Fernández drei der vier möglichen WM-Titel gewonnen hat.

Hat die Tatsache, dass es einem Rennstall der Pierer Mobility AG eventuell leichter fällt, eine Energica Ego Corse in der Box zu haben als eine Ducati, die Entscheidung zum Rückzug beeinflusst? «Vielleicht», räumte Aki Ajo ein.

Da sich auch das spanische Avintia Esponsorama Racing-Team, das 2022 noch mit Xavier Cardelús und Yeray Ruiz antrat, zurückgezogen hat, bekamen das deutsche Dynavolt-Team und das Ongetta SIC58-Team einen zweiten Platz.

SIC58-Teamchef Paolo Simoncelli wird neben dem bereits bestätigten Kevin Manfredi aller Voraussicht nach auch Kevin Zannoni einsetzen, der schon 2022 bei SIC58 für die MotoE unter Vertrag war.

Das provisorische MotoE-WM-Feld 2023:

FELO Gresini Team: Matteo Ferrari, Alessio Finello

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi, Kevin Zannoni?

Openbank Aspar Team: Jordi Torres, Maria Herrera?

Pons Racing 40 Team: Mattia Casadei, Nicholas Spinelli

Octo Pramac MotoE: Luca Salvadori, Tito Rabat

LCR E-Team: Miquel Pons, Eric Granado

Dynavolt Intact GP: Randy Krummenacher, Hector Garzo

Tech3 E-Racing: Hikari Okubo, Alessandro Zaccone

RNF MotoE Team: noch offen

Der MotoE-Kalender 2023

13. und 14. Mai: Le Mans/Frankreich

10. und 11. Juni: Mugello/Italien

17. und 18. Juni: Sachsenring/Deutschland

24. und 25. Juni: Assen/Niederlande

05. und 06. August: Silverstone/GB

19. und 20. August: Red Bull Ring/Österreich

02. und 03. September: Catalunya/Spanien

09. und 10. September: Misano/Italien

Die MotoE-Tests 2023

06. bis 08. März: Jerez/Spanien

03. bis 05. April: Catalunya/Spanien