MotoE-WM 2023: Provisorisches Startfeld bestätigt

Randy Krummenacher tritt in der MotoE-WM an

Die provisorische Startliste für die MotoE-WM umfasst neun Teams und 18 Fahrer. Mit dabei sind einige bekannte Namen, auch der zweifache Cup-Sieger Jordi Torres und Randy Krummenacher sind dabei.

Erstmals in der Geschichte der MotoE treten die Stars der Elektro-Bike-Serie im Rahmen einer Weltmeisterschaft gegeneinander an – die ersten vier Jahre wurde jeweils ein Weltcup ausgetragen. Und erstmals rücken die MotoE-Stars auf Einheits-Motorräder von Ducati Corse aus.

Acht Rennwochenenden umfasst der diesjährige Kalender, und die neun teilnehmenden Teams stellen je zwei Fahrer. Mit Randy Krummenacher ist auch ein Schweizer im MotoE-Feld, der 32-Jährige tritt an der Seite von Hector Garzo für das deutsche Dynavolt-Intact-Team an, mit dem sein Landsmann Domi Aegerter im vergangenen Jahr den Gesamtsieg feiern durfte. «Krummi» tritt mit einem ehrgeizigen Ziel an.

Auch der zweifache Cup-Sieger Jordi Torres kämpft wieder mit, in den Farben des Openbank Aspar Teams. Zudem ist mit Matteo Ferrari auch der erste MotoE-Weltcup-Sieger dabei, er tritt für das FELO Gresini MotoE Team an.

Eric Granado kehrt zum LCR E-Team zurück, während Mattia Casadei bei Pons Racing 40 bleibt. Ein Comeback gibt auch Alessandro Zaccone, der 2021 ein Rennen gewinnen konnte. Nach einem Moto2-Jahr nimmt er an der MotoE-WM für das Tech3 E-Racing Team an der MotoE-WM teil.

Auch unter den Rookies finden sich bekannte Namen: Tito Rabat, seines Zeichens Moto2-Weltmeister von 2014, wird als Teamkollege von Luca Salvadori für das Octo Pramac MotoE Team auf Punktejagd gehen.

Das MotoE-WM-Startfeld 2023

FELO Gresini Team: Matteo Ferrari, Alessio Finello

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi, Kevin Zannoni

Openbank Aspar Team: Jordi Torres, Maria Herrera

Pons Racing 40 Team: Mattia Casadei, Nicholas Spinelli

Octo Pramac MotoE: Luca Salvadori, Tito Rabat

LCR E-Team: Miquel Pons, Eric Granado

Dynavolt Intact GP: Randy Krummenacher, Hector Garzo

Tech3 E-Racing: Hikari Okubo, Alessandro Zaccone

RNF MotoE Team: Andrea Mantovani, Mika Perez

Der MotoE-Kalender 2023

13. und 14. Mai: Le Mans/Frankreich

10. und 11. Juni: Mugello/Italien

17. und 18. Juni: Sachsenring/Deutschland

24. und 25. Juni: Assen/Niederlande

05. und 06. August: Silverstone/GB

19. und 20. August: Red Bull Ring/Österreich

02. und 03. September: Catalunya/Spanien

09. und 10. September: Misano/Italien