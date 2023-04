Barcelona-Test, Montag: Granado vorne, Krummi 14.

Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya begann am Montag der zweite MotoE-Test der Ducati-Ära, dieses Mal im Trockenen. Gefahren wird noch bis Mittwoch.

Im März testeten die 18 MotoE-Stammfahrer bereits drei Tage in Jerez. Bei durchwachsenen Wetterverhältnissen bekamen sie dort die erste Chance, sich mit der neuen V21L aus Borgo Panigale anzufreunden. Der zweite dreitägige Test läuft noch bis Mittwoch in Katalonien, ehe beim Frankreich-GP in Le Mans (12. und 13. Mai) die ersten Rennen der WM-Saison 2023 ausgetragen werden.

Je fünf 15-minütige Sessions stehen täglich auf dem Programm, dazwischen werden die Elektro-Bikes jeweils rund eine Stunde an die Ladegeräte angeschlossen. Laut Ducati ist die 110 kg schwere Batterie in 45 Minuten zu 80 Prozent geladen.

Der Zeitplan für den Barcelona-Test:

09.00 Uhr: Session 1

11.10 Uhr: Session 2

13.20 Uhr: Session 3

15.30 Uhr: Session 4

17.45 Uhr: Session 5

Am Montag fuhr Eric Granado in 1:48,243 min die Tagesbestzeit. Der Brasilianer aus dem LCR E-Team hatte schon den Jerez-Test als Schnellster beendet. Randy Krummenachers persönliche Bestzeit war eine 1:50,198 min, damit reihte sich der Dynavolt-Intact-Fahrer auf Platz 14 ein.

Zum Vergleich: Die bisher schnellste MotoE-Runde auf den Energica-Bikes auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya war eine 1:50,399 min von Fermín Aldeguer aus dem Jahr 2021. Der Moto3-Rundenrekord vom Catalunya-GP 2021 von Darryn Binder steht bei 1:48,209 min, der All-Time-Lap-Record der WM-Einsteigerklasse von Gabriel Rodrigo bei 1:47,597 min.

Übrigens: Aspar-Fahrer Jordi Torres, der am Wochenende noch in Termas de Río Hondo beim Argentinien-GP als Ersatz für Izan Guevara in der Moto2-WM im Einsatz war, wird am Dienstag in Barcelona erwartet.

MotoE-Test, kombinierte Zeiten, Montag (3. April):

1. Eric Granado (LCR E-Team) – 1:48,243 min

2. Matteo Ferrari (Felo Gresini MotoE) + 0,045 sec

3. Nicholas Spinelli (Pons Racing 40) + 0,678

4. Hector Garzo (Dynavolt Intact GP MotoE) + 0,866

5. Mattia Casadei (Pons Racing 40) + 0,896

6. Kevin Manfredi (Ongetta SIC58 Squadra Corse) + 0,905

7. Alessandro Zaccone (Tech3 E-Racing) + 0,998

8. Hikari Okubo (Tech3 E-Racing) + 1,075

9. Andrea Mantovani (RNF MotoE Team) + 1,519

10. Miquel Pons (LCR E-Team) + 1,528



Ferner:

14. Randy Krummenacher (Dynavolt Intact GP MotoE) + 1,955

Session 1 (3. April):

1. Spinelli, 1:51,917 min

2. Casadei, 1:52,569

3. Rabat, 1:53,197

4. Ferrari, 1:53,277

5. Zaccone, 1:53,355

Session 2 (3. April):

1. Granado, 1:49,303 min

2. Ferrari, 1:49,620

3. Pons, 1:49,771

4. Garzó, 1:49,895

5. Krummenacher, 1:50,209

Session 3 (3. April):

1. Spinelli, 1:48,921 min

2. Granado, 1:49,087

3. Garzó, 1:49,109

4. Casadei, 1:49,139

5. Manfredi, 1:49,148

Session 4 (3. April):

1. Granado, 1:48,243 min

2. Ferrari, 1:49,244

3. Spinelli, 1:49,292

4. Mantovani, 1:49,762

5. Salvadori, 1:50,020

Session 5 (3. April):

1. Ferrari, 1:48,288 min

2. Granado, 1:48,691

3. Zaccone, 1:49,296

4. Okubo, 1:49,318

5. Manfredi, 1:49,419