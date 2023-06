Mugello: Nächste Station für Krummi, Granado und Co.

Eric Granado: In den Tests zweimal Schnellster, jetzt vor dem Comeback

Randy Krummenacher geht in seinen zweiten GP als MotoE-Pilot

In Mugello wird neben der MotoGP auch die MotoE-WM fortgesetzt: Für das zweite Rennwochenende mit den neuen Ducati-Einheitsbikes V21L meldete sich auch Eric Granado wieder fit.

Zum zweiten Mal macht die MotoE im «Autodromo Internazionale del Mugello» Halt, im Vorjahr teilten sich in den zwei Rennen Dominique Aegerter und Matteo Ferrari die Siege auf. In diesem Jahr kommen erstmals die neuen Ducati-Bikes zum Einsatz, Ferrari unterbot zuletzt beim Saisonauftakt in Le Mans den Energica-Rundenrekord um mehr als drei Sekunden.

Die WM-Führung – 2023 hat die MotoE erstmals offiziellen WM-Status – hat aber Jordi Torres aus dem Openbank Aspar Team inne, er gewann auch die Rennpremiere mit der V21L im ersten Le Mans-Rennen, in dem Felo-Gresini-Routinier Ferrari stürzte.

Im zweiten Rennen betrieb der Italiener mit seinem ersten Saisonsieg vor Torres Wiedergutmachung, in der Tabelle ist er mit 20 Punkten Rückstand Dritter – punktegleich mit dem Schweizer Randy Krummenacher (Dynavolt Intact GP). Erster Verfolger von Torres ist dagegen mit neun Punkten Rückstand Krummi-Teamkollege Hector Garzo.

Beim Frankreich-GP fehlte allerdings Top-Favorit Eric Granado, mit bisher zehn Siegen der erfolgreichste Fahrer in der seit 2019 bestehenden Elektro-Klasse. Der Brasilianer litt unter den Nachwirkungen seines schweren Sturzes beim Superbike-Meeting von Barcelona, wird nun aber aller Voraussicht nach in Mugello seinen ersten Renneinsatz der Saison 2023 in LCR-Farben absolvieren.

Seine Ärzte gaben Granado in dieser Woche grünes Licht für die Reise zum Italien-GP, am Donnerstag muss er dann an der Rennstrecke aber noch den obligatorischen Fitness-Check bestehen. «Ich bin sehr zufrieden mit meinen Fortschritten, ich fühle mich mental und körperlich gut», versicherte der 26-Jährige.

Zu sehen sind die zwei MotoE-Rennen in Mugello über je sieben Runden am Samstag um 12.15 und 16.10 Uhr im internationalen Livestream auf ServusTV On oder für Krummenachers Landsleute live auf SRF2. Das Qualifying dagegen zeigt die Dorna am Freitag um 17 Uhr auf dem offiziellen YouTube-Kanal der MotoE kostenlos.

Übrigens: Ducati sprach bei der Vorstellung der V21L von einem maximalen Top-Speed von 275 km/h, verzeichnet in Mugello. Gibt es am Rennwochenende einen Rekord für die Elektro-Klasse? Die MotoGP-Piloten erreichten auf der 1,141 km langen Start-Ziel-Geraden der italienischen High-Speed-Strecke jedenfalls schon 363,3 km/h.

MotoE-WM-Stand nach 2 von 16 Rennen:

1. Torres, 45 Punkte. 2. Garzo 36. 3. Ferrari 25. 4. Krummenacher 25. 5. Zannoni 21. 6. Okubo 17. 7. Zaccone 15. 8. Casadei 13. 9. Finello 12. 10. Spinelli 11. 11. Rabat 10. 12. Mantovani 10. 13. Manfredi 9. 14. Salvadori 9. 15. Perez 7. 16. Herrera 5. 17. Pons 4.