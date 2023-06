Garzó gewinnt Abbruchrennen, Krummenacher Sechster

Hector Garzó ist im richtigen Moment an erster Stelle

Der zweite MotoE-Lauf des Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland musste in der siebenten Runde wegen Regens abgebrochen werden, Garzó wurde zum Sieger erklärt, Krummenacher ging als Sechster durchs Ziel.

Nach seinem zweiten Platz im ersten MotoE-Rennen auf dem Sachsenring ging Randy Krummenacher (Dynavolt Intact GP) mit viel Selbstvertrauen in Lauf 2. Der Eidgenosse, der vom siebenten Startplatz startet, liegt in der Zwischenwertung der Weltmeisterschaft hinter Polesetter Jordi Torres, der den ersten Lauf für sich entschieden hat, und Matteo Ferrari an der dritten Stelle. 23 Zähler beträgt sein Rückstand nach fünf von 16 Rennen.

So lief das 6-Runden-Rennen:

1. Runde: Garzó sticht von Startplatz 2 als Führender in die Startkurve. Torres, Casadei und Granado dahinter, Krummenacher kann sich mit schnellster Runde vor Spinelli auf Platz 5 setzen.

2. Runde: Erste Regentropfen sind auf den Kameralinsen zu entdecken. Torres übernimmt Position 1.

3. Runde: Mit einem mutigen Bremsmanöver setzt sich Casadei an die erste Stelle.

4. Runde: Torres nimmt den Führenden Garzó ins Visier, kann aber noch keinen Angriff setzen.

5. Runde: Casadei kann nicht verhindern, dass sich Torres kurz Platz 1 schnappt.

6. Runde: Garzó, Torres, Casadei, Krummenacher, Granado heißt sie Reihenfolge. In der Zielkurve verliert «Krummi» zwei Plätze.

7. Runde: Die Fahrer heben die Hand, weil der Regen in der Zwischenzeit zu heftig geworden ist. Die Rennleitung entschließt sich das Rennen abzubrechen und zu werten. Garzó wird vor Casadei und Torres zum Sieger erklärt. Für den Spanier ist es der erste Triumph in dieser Klasse. Hinter Granado und Spinelli wird «Krummi» Sechster.

MotoE-Ergebnis, Sachsenring, Rennen 2 (17.6.):

1. Garzó, 6 Runden

2. Casadei, +0,233 sec.

3. Torres, +0,290

4. Granado, +0,577

5. Spinelli, +0,779

6. Krummenacher, +0,802

7. Ferrari, +0,857

8. Okubo, +2,650

9. Zaccone, +2,657

10. Mantovani, +2,770

11. Pons, +2,880

12. Zannoni, +5,312

13. Mantovani, +5,886

14. Rabat, +6,155

15. Perez, 8,396

16. Salvadori, +13,836

17. Finello, +14,481

18. Herrera, 19,828

MotoE-WM-Stand nach 6 von 16 Rennen:

1. Torres, 104 Punkte. 2. Ferrari 86. 3. Garzó, 84. 4. Krummenacher 75. 5. Casadei, 60. 6. Granado, 48. 7. Mantovani 48. 8. Zaccone, 47. 9. Manfredi 45. 10. Spinelli 45. 11. Zannoni 44. 12. Okubo 36. 13. Rabat 28. 14. Pons 24. 15. Perez 19. 16. Salvadori 17. 17. Finello 16. 18. Herrera 8.