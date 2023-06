Randy Krummenacher peilt Doppelpodium in Assen an

«Wir haben am Motorrad definitiv etwas gefunden», betonte der Schweizer Randy Krummenacher aus dem Dynavolt Intact GP Team nach dem Sachsenring-Wochenende.

MotoE-Rookie Randy Krummenacher erzielte auf dem Sachsenring mit Platz 2 im ersten Rennen seine persönliche Bestleistung auf der Elektro-Ducati V21L. Im zweiten Rennen musste er sich nach dem wetterbedingten Abbruch mit Rang 6 begnügen.

«Das erste Rennen lief super und genau nach meinem Geschmack», kommentierte «Krummi» seinen Podestplatz auf dem Sachsenring, übrigens der zweite dieser Saison nach dem Auftaktrennen in Le Mans. «Das war eine Genugtuung, denn wir haben definitiv etwas gefunden am Motorrad, was mir extrem gut liegt und was ich auch im Rennen 2 mit der schnellsten Rundenzeit habe zeigen können.»

«Im zweiten Rennen lief eigentlich alles nach Plan, ich war dabei, aber leider hat es nicht gereicht. Man hätte ja auch nicht gedacht, dass ich mir von Startplatz 7 aus in nur sechs Runden den Weg nach vorn bahnen muss. Ich hatte definitiv noch etwas im Petto, aber dann kam der Regen, was für mich wirklich etwas Pech war. Ein sechster Platz bedeutet aber auch wieder Punkte, auch wenn es bitter ist. Ich nehme den Schwung mit, genau wie das super Gefühl für das Motorrad, und versuche in Assen an dem Doppelpodium zu arbeiten.»

Krummenacher geht nun als WM-Vierter in die Dutch TT. Am Samstag stehen in Assen noch einmal zwei Rennen an, ehe es vor Silverstone auch für die MotoE-WM in die fünfwöchige Sommerpause geht.

MotoE-Ergebnis, Sachsenring, Rennen 1 (17.6.):

1.Torres, 10 Rdn in 14:46,636 min

2. Krummenacher, + 0,778 sec

3. Spinelli, + 0,928

4. Ferrari, + 1,014

5. Zaccone, + 1,370

6. Casadei, + 3,550

7. Rabat, + 4,772

8. Miquel Pons, + 4,850

9. Mantovani, + 5,282

10. Okubo, + 6,481

11. Zannoni, + 7,318

12. Manfredi, + 7,949

13. Perez, + 13,567

14. Finello, + 18,576

15. Maria Herrera, + 18,761

16. Salvadori, + 21,661

MotoE-Ergebnis, Sachsenring, Rennen 2 (17.6.):

1. Garzó, 6 Rdn in 8:50,507 min

2. Casadei, +0,233 sec

3. Torres, +0,290

4. Granado, +0,577

5. Spinelli, +0,779

6. Krummenacher, +0,802

7. Ferrari, +0,857

8. Okubo, +2,650

9. Zaccone, +2,657

10. Mantovani, +2,770

11. Pons, +2,880

12. Zannoni, +5,312

13. Mantovani, +5,886

14. Rabat, +6,155

15. Perez, 8,396

16. Salvadori, +13,836

17. Finello, +14,481

18. Herrera, 19,828

MotoE-WM-Stand nach 6 von 16 Rennen:

1. Torres, 104 Punkte. 2. Ferrari 86. 3. Garzó, 84. 4. Krummenacher 75. 5. Casadei, 60. 6. Granado, 48. 7. Mantovani 48. 8. Zaccone, 47. 9. Manfredi 45. 10. Spinelli 45. 11. Zannoni 44. 12. Okubo 36. 13. Rabat 28. 14. Pons 24. 15. Perez 19. 16. Salvadori 17. 17. Finello 16. 18. Herrera 8.