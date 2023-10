Offiziell: MotoE-WM 2024 mit 16 Rennen und 18 Fahrern

Die MotoE-Weltmeisterschaft wird auch in der kommenden Saison bei acht Europa-GP gastieren.

Nach den acht Events mit 16 Rennen 2003 konnten die FIM und Dorna heute den MotoE-WM-Kalender für 2024 präsentieren. Auch in der kommenden Saison sind die Ducati-Bikes bei den meisten Rennen in Europa dabei – 16 Wettkämpfe sind vorgesehen.

Es werden wieder neun Teams mit 18 Fahrern auserwählt werden, der Auftakt findet in Portugal statt. Vor dem Saisonstart werden in Portimão zwei MotoE-Tests abgewickelt. Trainiert wird bei den Grand Prix jeweils am Freitag, die beiden WM-Rennen werden wie in diesem Jahr bereits am Samstag durchgeführt.

Der provisorische MotoE-WM-Kalender 2024

23. März: Portimão/Portugal

11. Mai: Le Mans/Frankreich

25. Mai: Catalunya/Spanien

01. Juni: Mugello/Italien

29. Juni: Assen/Niederlande

06. Juli: Sachsenring/Deutschland

17. August: Red Bull Ring/Österreich

07. September: Misano/Italien