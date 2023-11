Komplett: Der Kalender der Wintertests 2024

Auch die Daten der Vorsaison-Tests der MotoE-Klasse stehen nun fest, damit ist der Testkalender der Motorrad-WM für den nächsten Winter vollständig: Die Termine aller Klassen im Überblick.

Die Elektro-Klasse wird sich am 21. und 22. Februar sowie am 3. und 4. März jeweils in Portimão insgesamt vier Tage lang auf den Saisonauftakt vorbereiten, der für die MotoE-WM mit dem ersten MotoGP-Event in Europa am 23. März 2024 ebenfalls an der Algarve in Portugal erfolgen wird.

Die restlichen GP-Klassen starten von 8. bis 10. März unter dem Flutlicht Dohas in die Saison 2024. Der Testkalender für die MotoGP-Asse steht auch schon, sie absolvieren ihre Wintertests in Valencia (28. November), Sepang (6. bis 8. Februar) und Doha (19. und 20. Februar).

Dazu kommen drei offizielle Testtage während der Saison und zwar in Jerez, Mugello und Misano jeweils am Tag nach dem Grand Prix auf derselben Strecke.

Insgesamt wird die Anzahl der Testtage mit den MotoGP-Stammfahrern im Vergleich zur Saison 2023 also um einen Tag auf insgesamt neun Tage erhöht. Darauf verständigten sich die Verantwortlichen mit den Herstellern, Teams und Fahrern sowie Reifenlieferant Michelin, weil in Hinblick auf 2025 ein neuer Vorderreifen getestet werden soll.

Für die kleinen Klassen steht vor dem Saisonauftakt in Katar wieder ein dreitägiger IRTA-Test im Programm und zwar vom 28. Februar bis 1. März in Jerez.

Dazu wird zuvor je ein privater Test (an getrennten Tagen für die Moto3 und Moto2) auf dem «Autodromo Internacional do Algarve» von Portimão stattfinden.

MotoGP-Tests der Vorsaison 2024

28. November 2023: Valencia nach Saisonfinale 2023



01. bis 03. Februar 2024: Shakedown-Test Sepang (für Testfahrer und Rookies)

06. bis 08. Februar 2024: Sepang-Test

19. und 20. Februar 2024: Katar-Test

MotoGP-Tests der Saison 2024

29. April 2024: Jerez

03. Juni 2024: Mugello

09. September 2024: Misano

Moto2-Tests der Vorsaison 2024

24. und 25. Februar 2024: Portimão (Privat-Test)

28. Februar bis 1. März 2024: Jerez (IRTA-Test)

Moto3-Tests der Vorsaison 2024

22. und 23. Februar 2024: Portimão (Privat-Test)

28. Februar bis 1. März 2024: Jerez (IRTA-Test)

MotoE-Tests der Vorsaison 2024

21. und 22. Februar 2024: Portimão

03. und 04. März 2024: Portimão