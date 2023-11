Fix: Lukas Tulovic 2024 mit Intact in der MotoE-WM

Lukas Tulovic wird trotz Moto2-Aus in der Intact-GP-Mannschaft bleiben: Der Eberbacher komplettiert 2024 neben Hectór Garzo das Dynavolt Intact GP MotoE Team.

2021 gewann Lukas Tulovic für Tech3 schon ein MotoE-Rennen in Spielberg, 2024 kehrt der letztjährige Moto2-Europameister in die Elektro-Serie zurück, die seit dieser Saison offiziell WM-Status hat und zudem auf Ducati-Einheitsbikes ausgetragen wird.

«Ich bin sehr glücklich, Teil der Intact-GP-Racing-Familie zu bleiben», unterstrich der 23-jährige Deutsche. «2024 wird mein viertes Jahr mit ihnen sein, nach zwei Saisons in der Moto2-Europameisterschaft und diesem Jahr in der Weltmeisterschaft. Ich hoffe auch, dass wir im nächsten Jahr an die Erfolge anknüpfen können, die wir letztes Jahr gemeinsam gefeiert haben.»

«Auf das Jahr 2022 folgte ein schwieriges Jahr», räumte «Tulo» ein, der vor dem letzten Moto2-Rennen mit zwölf Punkten auf dem 24. WM-Rang liegt. «Davor waren wir etwas verwöhnt von vielen Siegen und tollen Momenten. Aber jetzt freue ich mich auf eine neue Herausforderung in einer Klasse, die ich schon kenne. Allerdings ist das Motorrad dort neu. Aber ich werde während der Wintertests genug Zeit haben, es kennenzulernen und mich darauf einzustellen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass dieses Motorrad sehr gut zu meinem Fahrstil passen wird», meinte er zur V21L aus Borgo Panigale.

«Ich freue mich auf meine Rückkehr in die MotoE und auch auf die Crew und die neue Saison. Ich werde auch einen Teamkollegen haben, Hectór Garzo, mit dem ich bereits 2018 eine Box geteilt habe», erinnerte Tulovic. «Wir haben uns von Anfang an sehr gut verstanden und ich mag seine Art. Hectór ist ein ruhiger Typ, genau wie ich, also denke ich, dass eine sehr gute Harmonie in unserer Box herrschen wird. Zwei schnelle Fahrer zu haben, ist nicht nur ein Vorteil für das Team, sondern hilft auch uns Fahrern. Das fängt mit dem Austausch von Daten an und setzt sich fort, wenn wir uns auf der Strecke gegenseitig pushen. Die Zeichen stehen also gut für eine großartige MotoE-Saison 2024.»

Mit Hectór Garzo bekommt Tulovic den Gesamtvierten der MotoE-Saison 2023 als Teamkollegen. «Ich bin wirklich glücklich, eine weitere MotoE-Saison mit Intact GP zu fahren», erklärte der 25-jährige Spanier dazu. «Wir waren am Ende der Saison 2023 wirklich nah dran, also ist das Ziel für nächstes Jahr, die Meisterschaft zu gewinnen und zu versuchen, in jedem Rennen um die besten Positionen zu kämpfen. Ich bin wirklich dankbar, dass das Team mir weiterhin vertraut, und ich bin glücklich, dass ich mit den Leuten in diesem großartigen Team weitermachen kann. Darüber bin ich sehr dankbar, denn ich fühle mich bei ihnen jetzt wie zu Hause.»