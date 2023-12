Weltmeister Mattia Casadei wechselt ins LCR E-Team

Lucio Cecchinello präsentierte für die Saison 2024 mit Mattia Casadei den ersten offiziellen MotoE-Weltmeister als Neuzugang für sein LCR E-Team.

Neben Eric Granado schickt LCR in der kommenden MotoE-Saison mit Mattia Casadei den Titelverteidiger ins Rennen. Der 24-Jährige aus Rimini gewann 2023 noch in Pons-Farben auf dem Weg zum ersten offiziellen MotoE-WM-Titel auf der Ducati V21L fünf Rennen und sammelte weitere fünf Podestplätze. Bei seinem Moto2-Gastspiel mit Fantic Racing blieb er im Anschluss allerdings ohne Punkte, ein erhoffter Wechsel in die zweihöchste GP-Klasse kam auch deshalb nicht zu Stande. Fantic entschied sich neben Aron Canet für Bezahlfahrer Xavier Cardelús.

2024 bestreitet Casadei seine bereits sechste Saison in der Elektro-Serie. «Es ist eine Ehre für uns, auf den aktuellen MotoE-Weltmeister zählen zu können», hieß Team Principal Lucio Cechinello seinen italienischen Landsmann im LCR E-Team willkommen. «Er hat seinen Performance-Level bereits unter Beweis gestellt und wir wollen um das Maximum kämpfen. Unser 2024er-Aufgebot ist nun komplett – und es ist ein starkes. Wir sind bereit, um auf unsere Ziele hinzuarbeiten.»

«Ich freue mich, Teil des LCR E-Teams zu werden, weil es eines der besten Teams im Feld ist», betonte Casadei. «Ich will um die bestmöglichen Ergebnisse kämpfen und ich weiß, dass das gesamte Team einen großartigen Job machen will. Das ist also eine zusätzliche Motivation. Gemeinsam können wir großartige Dinge erreichen», ist der Titelverteidiger überzeugt.