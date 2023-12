Tech3 E-Racing: 2024 mit Zaccone und Spinelli

Tech3-Teamchef Hervé Poncharal bestätigte Alessandro Zaccone für 2024 und holte mit Nicholas Spinelli den Misano-Sieger in sein MotoE-Team. Dazu kommt Motul als neuer Titelsponsor.

Alessandro Zaccone (24), der nach einer Moto2-Saison im Vorjahr in die MotoE-Klasse zurückkehrte und die erste offizielle WM-Saison in der Elektro-Serie als Gesamtelfter beendete, bekommt für die kommende Saison bei Tech3 E-Racing einen italienischen Landsmann als neuen Teamkollegen: Den 22-jährigen Nicholas Spinelli, noch in Pons-Farben Sieger des letzten Saisonrennens 2023 in Misano.

«Es ist eine Freude, Alessandro Zaccone für eine weitere Saison zu bestätigen», schickte Hervé Poncharal voraus. «Ich glaube fest daran, dass Erfolg auch auf Kontinuität aufbaut. 2023 hat Alessandro gute Ansätze gezeigt, er hat das Potenzial sich zu entwickeln und zu verbessern, deshalb sollte und wird 2024 für ihn ein viel stärkeres Jahr sein.»

Zu Neuzugang Spinelli sagte der französische Teamchef: «Er ist schon ein MotoE-Sieger, er ist sehr jung und hat sich 2023 stark entwickelt. Deshalb ist es ein Traum, ihn im Team zu haben. Wir glauben, dass er und Alessandro sich gegenseitig pushen können. Unser Ziel ist, Rennen zu gewinnen und um die Weltmeisterschaft zu kämpfen. Zusätzlich zu diesen großartigen Neuigkeiten bin ich stolz, dass unsere Elektro-Saison 2024 von Motul als neuem Titelsponsor unterstützt wird», fügte Poncharal an.

Die MotoE-WM 2024, die wieder 16 Wettkämpfe an acht Terminen umfasst, beginnt am 23. März in Portimão. Zuvor sind ebenfalls im «Autódromo Internacional do Algarve» zwei Vorsaison-Tests vorgesehen (am 21. und 22. Februar sowie am 3. und 4. März).