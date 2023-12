Bestätigt: Jordi Torres auch 2024 im Aspar Team

Für dieses Jahr kehrte Jordi Torres in das Aspar Team zurück und verpasste den ersten MotoE-WM-Titel als Gesamtzweiter nur knapp. 2024 nimmt das spanische Gespann einen neuen Anlauf.

Jordi Torres gehört als MotoE-Gesamtsieger 2020 und 2021 sowie Vizeweltmeister der abgelaufenen Saison (der ersten mit WM-Status) zu den stärksten Fahrern in der Elektro-Serie. Am Montag wurde bekannt, dass er auch 2024 eine Ducati V21L für das Aspar Team steuern wird, in dem er vor dem gemeinsamen MotoE-Jahr 2023 auch schon 2011 als Ersatzmann sowie 2013 und 2014 als Stammfahrer in der Moto2-Klasse unterwegs war.

«2023 war eine Achterbahnfahrt, mit schönen und schwierigeren Momenten. Das Schönste aber ist, dass wir auch 2024 wieder gemeinsam antreten werden», verkündete Torres in einer Videobotschaft auf den sozialen Netzwerken.

Wer neben dem 36-jährigen Spanier das MotoE-Team von Jorge «Aspar» Martinez komplettieren wird, blieb noch offen.

Das MotoE-WM-Teilnehmerfeld 2024

Felo Gresini: Matteo Ferrari, Alessio Finello

MTHelmets-MSi: Oscar Gutierrez, Miquel Pons

LCR E-Team: Eric Granado, Mattia Casadei

Dynavolt Intact GP: Hector Garzo, Lukas Tulovic

Tech3 E-Racing: Alessandro Zaccone, Nicholas Spinelli

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi, Massimo Roccoli

Openbank Aspar Team: Jordi Torres, zweiter Fahrer offen

Aruba.it: Fahrer noch offen

Trackhouse Racing: Fahrer noch offen