Der Testkalender 2024 für Lukas Tulovic und Co.

Das «Autódromo Internacional do Algarve» in Portugal ist Schauplatz der ersten Tests für die MotoE und kleinen GP-Klassen

Die MotoGP-Klasse hat ihre zwei Vorsaison-Tests bereits absolviert, nun geht es für die Piloten aus den Klassen MotoE, Moto3 und Moto2 in die entscheidende Phase der Vorbereitung auf die WM-Saison 2024.

Die MotoE-WM 2024 beginnt mit dem ersten MotoGP-Event in Europa, dem Portugal-GP von 22. bis 24. März. Die restlichen GP-Klassen starten von 8. bis 10. März im Flutlicht Dohas in die Saison 2024.

Zuvor stehen noch einige Testfahrten im Terminkalender: Die MotoE wird sich an insgesamt vier Tagen in Portimão auf die neue Saison vorbereiten. Der erste, dreitägige Test beginnt am heutigen Mittwoch und bietet Lukas Tulovic (Dynavolt Intact GP) die erste Gelegenheit, sich mit der Ducati V21L vertraut zu machen. 2021 gewann der Eberbacher das MotoE-Rennen in Spielberg noch auf der Energica Ego Corsa.

Am 21. März und damit unmittelbar vor ihrem Saisonauftakt dürfen sich die Fahrer der Elektro-Klasse noch einmal im «Autódromo Internacional do Algarve» den letzten Feinschliff holen.

Für die Klassen Moto3 und Moto2 steht vor dem Saisonauftakt ein gemeinsamer IRTA-Test im Programm und zwar vom 28. Februar bis 1. März in Jerez. Dazu findet zuvor je ein privater Test (an getrennten Tagen) in Portimão statt.

MotoE-Tests der Vorsaison 2024

21. bis 23. Februar: Portimão

21. März: Portimão

Moto3-Tests der Vorsaison 2024

22. und 23. Februar: Portimão (Privat-Test)

28. Februar bis 1. März: Jerez (IRTA-Test)

Moto2-Tests der Vorsaison 2024

24. und 25. Februar: Portimão (Privat-Test)

28. Februar bis 1. März: Jerez (IRTA-Test)