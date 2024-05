Barcelona, Q2: Pole für Eric Granado, Tulovic im Pech

Während sich Eric Granado in Barcelona bei der MotoE den ersten Startplatz holte, musste Lukas Tulovic sein Bike vorzeitig in der Box abstellen. Am Ende bleibt für «Tulo» nur die vierte Startreihe für die beiden Rennen.

Bereits am Freitag geht es für die MotoE-Fahrer und Teams in das Qualifying für die beiden Rennen, die am Samstag über die Bühne gehen. Die Top-8 der beiden Trainings zuvor sind automatisch für das entscheidende Qualifying 2 gesetzt, zwei weitere Fahrer können sich in Q1 für den Kampf um die Pole-Position qualifizieren.

Während Nicholas Spinelli als Schnellster in den Trainings am Freitag direkt in Q2 einzog, musste Lukas Tulovic (Dynavolt Intact GP MotoE) den Umweg über Q1 nehmen. Gemeinsam mit Kevin Zannoni gelang dem Deutschen aber anschließend der Sprung in Q2. «Tulo» fuhr eine Rundenzeit von 1:48,569 min.

Bei 44 Grad auf dem Asphalt ging es für die zehn schnellsten MotoE-Jungs auf ihren Ducatis in Qualifying 2 auf den 4,657 km langen Kurs. Übrigens: Der All-Time-Lap-Record von 1:48,190 min wurde von Nicholas Spinelli im zweiten Training aufgestellt.

Im ersten Anlauf setzte Mattia Casadei mit einer Rundenzeit von 1:48,431 min die erste Bestzeit. Dann stürzte Matteo Ferrari in Kurve 2 und sorgte für gelbe Flaggen. Eric Granado (LCR E-Team) setzte im Finale nochmal alles auf eine Karte. Der Brasilianer, der die ewige Siegerliste der MotoE mit elf Erfolgen anführt, erreichte mit einer Zeit von 1:48,215 min die Pole-Position für die beiden Rennen über je sieben Runden in Barcelona.

Hinter Granado kamen Casadei und Alessandro Zaccone auf die Plätze 2 und 3. Spinelli, Oscar Gutierrez und Hector Garzo komplettieren die Top-6. Enttäuschend lief das Q2 für Tulovic. Der 23-Jährige steuerte nach der Outlap die Box an und musste seine Ducati abstellen. Für den Deutschen blieb am Ende ohne Rundenzeit nur Startplatz 10.

Ergebnisse MotoE Barcelona, Q2 (24. Mai):

1. Eric Granado (BRA), 1:48,215 min

2. Mattia Casadei (I), +0,032 sec

3. Alessandro Zaccone (I), +0,032

4. Nicholas Spinelli (I), +0,198

5. Oscar Gutierrez (E), +0,310

6. Hector Garzo (E), +0,429

7. Jordi Torres, (E), +0,532

8. Kevin Zannoni (I), +0,582

9. Matteo Ferrari (I), +5,503

10. Lukas Tulovic (D), ohne Zeit