NTS: Dominique Aegerter ersetzt Jesko Raffin in Brünn

Domi Aegerter: Vom MotoE-Sieg in Jerez zum Moto2-Start in Brünn

Dominique Aegerter kehrt für den Brünn-GP in die Moto2-WM zurück. Der MotoE-Leader übernimmt im RW Racing GP Team die NTS seines Landsmannes Jesko Raffin.

Nach zehn Moto2-Jahren musste Dominique Aegerter nach der Saison 2019 in den MotoE-Weltcup wechseln, wo er für das Dynavolt Intact GP Team antritt. Nach den zwei Rennen in Jerez führt der 29-jährige Schweizer die Gesamtwertung an, weiter geht es auf der Energica Ego Corsa erst im September in Misano.

Weniger gut lief der Neustart der Motorrad-WM für seinen Landsmann Jesko Raffin: Kreislaufprobleme bremsten den NTS-Piloten schon beim Andalusien-GP vor zehn Tagen aus, auch in Brünn wird er fehlen. Denn der 24-jährige Zürcher leidet noch immer unter Erschöpfungserscheinungen, die Ursache konnte trotz zahlreicher Tests noch nicht ergründet werden.

«Es fühlt sich alles viel anstrengender an. Mein Befinden ist ganz komisch. Und das nicht einmal bei hohen Belastungen. Diese Woche werde ich noch einen Lungen-Check machen lassen, um zu sehen, ob die Sauerstoffaufnahme oder der Sauerstofftransport in irgendeiner Weise beeinträchtigt ist. Mein Arzt hat mich aufgrund dieser Ungewissheit für das nächste Rennen für unfit erklärt», schilderte Raffin. «In dieser Situation überwiegt die Vernunft, es wäre zu gefährlich gewesen.»

Als Ersatz springt im RW Racing GP Team an diesem Wochenende Aegerter ein. «Es freut uns, in Aegerter einen erfahrenen Ersatz gefunden zu haben, der uns viele Informationen liefern kann», unterstrich Teammanager Jarno Janssen.

«Ich freue mich, wieder in der Moto2 anzutreten», verkündete der Rohrbacher seinerseits. «Jesko wünsche ich eine schnelle Genesung», ergänzte er noch.

Übrigens: Vor der NTS saß Aegerter in seiner Moto2-Karriere schon auf Suter, Kalex, KTM und MV Agusta.