Moto2: Roberts meldet sich zurück - Schrötter auf P7

Nach seinen enttäuschenden Leistungen hat sich Joe Roberts mit der Pole in Brünn zurückgemeldet. Der Amerikaner startet zum zweiten Mal von ganz vorne. Thomas Lüthi mit Problemen, Marcel Schrötter dürfte zufrieden sein.

Moto2-Pilot Joe Roberts ist der beste Bodenwellen-Reiter der Qualifikation zum Großen Preis der Tschechischen Republik. Der US-Amerikaner, dessen Stern bereits beim Katar-Rennen aufging, als er sich die Pole sicherte, legte nach seiner Schwächephase in Spanien mit der schnellsten Runde in Brünn nach. Der Kalex-Pilot umrundete den Kurs 5,403 Kilometer langen Kurs in 2:01,692 min. Zum ersten Mal holte sich mit Roberts ein Fahrer zum zweiten Mal die Pole-Position in der Saison 2020.



Auf dem unebenen und 49 Grad heißen Asphalt hatten fast alle Fahrer nach ihren ersten beiden Runden Probleme. Lediglich der Zweitplatzierte Sam Lowes konnte in der vierten Runde noch einmal einen draufsetzen. Die erste Reihe komplettiert Enea Bastianini, der 0,189 sec Rückstand hatte. Marcel Schrötter belegte nur zehn Tage nach seiner Arm-OP den siebten Platz und dürfte mit seiner Leistung zufrieden sein.

Eine bessere Ausgangslage hat sich Remy Gardner in Q1 bereits verbaut, nachdem er in der ersten Kurve von der Strecke rutschte. Überraschend stark präsentierte sich Bo Bendsneyder. Der Niederländer verbesserte sich mit seiner NTS-Maschine im Vergleich zu den freien Trainings um 0,7 sec. Auch das Weiterkommen von Stefano Manzi und Jake Dixon war im Vorfeld nicht zu vermuten.

Die große Enttäuschung war Tetsuta Nagashima. Der WM-Leader und Sieger von Katar kam dagegen nicht zurecht und geht von Platz 21 aus ins Rennen. Probleme hatte weiterhin auch Thomas Lüthi. Der Schweizer fand kein Gefühl zu seiner Kalex und sucht weiterhin nach Gründen. Im eidgenössischen Duell gegen Rückkehrer Dominique Aegerter (Platz 23) zog Lüthi ebenfalls den Kürzeren. «Wir sind alle ein bisschen ratlos. Er fühlt sich nicht wohl, die Front macht ihm Probleme. Aber wir werden das wieder in den Griff bekommen. Vielleicht ist trotzdem der eine oder andere Punkt drin», sagte Lüthis Teamchef Jürgen Lingg nach Startplatz 26.

Startaufstellung Moto2, Brünn

1. Roberts, 2:01,692 min

2. Lowes, + 0,130 sec

3. Bastianini, + 0,189

4. Syahrin, + 0,453

5. Bezzecchi, + 0,486

6. Martin, + 0,597

7. Schrötter, + 0,653

8. Fernandez, + 0,673

9. Di Giannantonio, + 0,684

10. Marini, + 0,802

11. Navarro, + 0,807

12. Vierge, + 0,808

13. Manzi, + 0,823

14. Dixon, + 0,961

15. Canet, + 1,074

16. Ramirez, + 1,083

17. Bendsneyder, + 1,135

18. Baldassarri, + 1,616



Ferner:

23. Aegerter

26. Lüthi