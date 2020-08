Takaaki Nakagami (Honda/7.): «Ich bin ein Top-Fahrer»

Weil Takaaki Nakagami keine frischen Reifen in der Hinterhand hatte, wurde der japanische Honda-Pilot beim Steiermark-GP durchgereicht. P7 war Schadensbegrenzung, denn vor der Unterbrechung war er Zweiter.

Takaaki Nakagami nahm mit einem enttäuschten Gesichtsausdruck in der Medienrunde des LCR Honda-Rennstalls Platz. Über weite Strecken des Wochenendes gehörte die Speerspitze des Herstellers zu den Siegaspiranten auf dem Red Bull Ring. Von Platz 2, seinem bislang besten Startplatz in der MotoGP-Klasse, ging er den Steiermark-GP an und auch im Rennen befand er sich in Schlagdistanz zum zwischenzeitlich Führenden Joan Mir (Suzuki).

Dann machte der Ausfall von Yamaha-Pilot Maverick Vinales und die daraus resultierende Rote Flagge dem Japaner einen Strich durch die Rechnung. Er wurde nach dem Neustart von P2 auf P7 durchgereicht. Deswegen fällt Nakagamis Fazit auch zweigeteilt aus: «Im ersten Teil des Rennens habe ich das Gefühl gehabt, dass ich alles unter Kontrolle habe. Ich konnte auf meiner Linie bleiben und Joan Mir und Jack Miller relativ einfach folgen. Dann habe ich gemerkt, dass Jack den Anschluss verliert. Es war an der Zeit, ihn zu überholen. Das hat funktioniert und ich hatte nach dem Manöver das Gefühl, dass ich das Rennen sogar gewinnen könnte.»

Mit der Unterbrechung änderte sich alles und aus Nakagamis Sicht sogar zum Schlechten. Er klärt auf: «Wir haben einen Fehler gemacht und die falsche Entscheidung getroffen. Wir haben keine neuen Reifen aufgezogen, weil wir keine mehr in der Hinterhand hatten. Nach dem Rennen ist es einfach, das zu erkennen.»

Von der Konkurrenz, die zum Großteil frische Reifen drauf hatte, wurde Nakagami stehengelassen. Rang 7 war für den besten Honda-Piloten des Rennens Schadensbegrenzung. Welche Erkenntnisse zieht der zweimalige Moto2-Sieger aus dem zweiten Rennen auf dem Red Bull Ring? Er antwortet: «Vielleicht müssen wir unser Reifenmanagement überdenken. Es ist nicht normal, dass zwei Rennen hintereinander unterbrochen und neugestartet werden müssen. Hier war es aber so und wir hatten beide Male Nachteile.»

Trotzdem lässt sich auf die Leistung aufbauen. Der WM-Sechste, der auf einer Vorjahres-Honda sitzt, kommt im Vergleich zu den Markenkollegen viel besser zurecht. Während des Wochenendes ploppte die Nachricht auf, dass Weltmeister Marc Márquez dem Honda-Lager bis November fehlen wird. Dadurch lastet mehr Druck auf Nakagami.

Im Moment kommt der 28-Jährige damit aber offenbar sehr gut zurecht. Und dies kann mit Blick auf die anstehenden Vertragsverhandlungen widerrum nur helfen. «Taka» hat für 2021 zwar noch nicht unterschrieben, sein Platz an der Seite von Alex Márquez gilt aber so gut wie sicher und mit guten Ergebnissen betreibt er ohnehin Eigenwerbung. Er selbst verfügt jedenfalls über eine ganze Menge Selbstvertrauen: «Ich habe an diesem Wochenende gezeigt, dass ich ein Top-Fahrer in einem Top-Team bin und ich bin hungrig.»

MotoGP-Ergebnisse Steiermark-GP:

1. Miguel Oliveira, KTM

2. Jack Miller, Ducati, +0,316 sec

3. Pol Espargaro, KTM, +0,540

4. Joan Mir, Suzuki, +0,641

5. Andrea Dovizioso, Ducati, +1,414

6. Alex Rins, Suzuki, +1,450

7. Takaaki Nakagami, Honda, +1,864

8. Brad Binder, KTM, +4,150

9. Valentino Rossi, Yamaha, +4,517

10. Iker Lecuona, KTM, +5,068

11. Danilo Petrucci, Ducati, +5,918

12. Aleix Espargaro, Aprilia, +6,411

13. Fabio Quartararo, Yamaha, +7,406

14. Johann Zarco, Ducati, +7,454

15. Franco Morbidelli, Yamaha, +10,191

16. Alex Marquez, Honda, +10,524

17. Cal Crutchlow, Honda, +11,447

18. Stefan Bradl, Honda, +11,943

19. Bradley Smith, Aprilia, +12,732

20. Michele Pirro, Ducati, +14,349

21. Tito Rabat, Ducati, +14,548



WM-Stand nach 5 von 14 Rennen: 1. Quartararo, 70 Punkte. 2. Dovizioso 67. 3. Miller 56. 4. Binder 49. 5. Vinales 48. 6. Nakagami 46. 7. Rossi 45. 8. Mir 44. 9. Oliveira 43. 10. Pol Espargaró 35. 11. Morbidelli 32. 12. Zarco 30. 13. Rins 29. 14. Petrucci 25. 15. Alex Márquez 15. 16. Aleix Espargaró 15. 17. Lecuona 13. 18. Bagnaia 9. 19. Smith 8. 20. Rabat 7. 21. Crutchlow 7. 22. Pirro 4.



Konstrukteurs-WM: 1. Yamaha 81. 2. Ducati 67. 3. KTM 57. 4. Suzuki 44. 5. Honda 37. 6. Aprilia 16.