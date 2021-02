Marcel Schrötter: Training mit Cross-Star Beaton

Der deutsche Moto2-Fahrer Marcel Schrötter (Intact GP) bereitet sich in Spanien mit einem prominenten Trainingskollegen auf Geländeboden auf die neue Saison vor.

Marcel Schrötter wird 2021 seine bereits neunte volle Saison in der Moto2-Klasse verbringen. Im Team von Liqui Moly Intact GP ist es auch schon das fünfte Jahr für den 28-jährigen Bayern. Auf die neue Saison bereitete sich Schrötter zuletzt mit Kumpel Jonas Folger (27) im spanischen Almeria vor, wo Schrötter auch eine BMW aus dem Fuhrpark von Folgers Bonovo Action Racing Teams aus der Superbike-WM steuerte. Auch in Valencia war die Trainingsgruppe schon gemeinsam unterwegs.



Schrötters langjähriger Kollege Jack Miller (26) drehte in Almeria ebenfalls seine Runden. Der australische Ducati-MotoGP-Werksfahrer war mit einer Panigale unterwegs. Das Trio ist danach weiter nach Barcelona gereist, wo man sich mit Motocross und Dirt-Track fit hält.

Schauplatz der privaten Saisonvorbereitung sind unter anderem der Cross-Park «CDG Mx Retreat» bei Tarragona und das Gelände von «Roccos Ranch», das direkt an den Circuit de Catalunya angrenzt. Die Anlage wird vom ehemaligen GP-Fahrer Ricky Cardus betrieben. Auf der Ranch trainierten Schrötter und Co. auch mit dem australischen Crosser Jed Beaton. Beaton fährt in der MX2-WM für das Husqvarna-Werksteam und übte fleißig die Drifts mit dem Dirt-Track-Bike.



Beaton beendete das Jahr 2020 auf Rang 4 der MX2-WM-Tabelle und konnte im Sand von Mantova sogar einen Laufsieg einfahren. Der mittlerweile 23-jährige Australier bestreitet 2021 sein letztes Jahr in der kleinen Kategorie, muss wegen des Alterslimits für das Jahr 2022 in die MXGP-Klasse aufsteigen.