Wegen Wetter & Corona: Moto2- und Moto3-Test in Katar 02.02.2021 - 16:32 Von Otto Zuber

Moto2 © Gold & Goose Die Moto2- und Moto3-Piloten testen drei Tage lang in Katar

Weil das Wetter in Spanien zu schlecht ist und um die Reisen der Teammitglieder zu beschränken, geht der Moto2- und Moto3-Test im März in Katar statt in Jerez über die Bühne.