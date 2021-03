Joe Roberts legt mit einem guten Gefühl los

Die US-Amerikaner Joe Roberts und Cameron Beaubier wollen in der Moto2-Klasse für Furore sorgen. Beim zweitägigen Test lief es für Roberts nach Plan und auch der Landsmann schlug sich bei seinem Debüt in Portimao wacker.

Die US-Amerikaner Joe Roberts und Cameron Beaubier haben ein zufriedenstellendes Fazit nach dem zweitägigen Moto2-Test auf dem Algarve International Circuit in Portugal gefällt. Während Roberts die Strecke kennt, inzwischen aber für das Italtrans Racing Team fährt, ging es für Beaubier darum, sich als Roberts-Nachfolger bei Tennor American Racing zu akklimatisieren.

Roberts belegte in der kombinierten Zeitenliste mit seiner Kalex den dritten Rang und sagte gegenüber «Roadracingworld.com»: «Es hat sehr gut funktioniert. Das war mein erster Test mit dem neuen Team und es hat von Beginn an super geklappt. Ich hatte auf Anhieb ein gutes Gefühl. Wir haben versucht, nicht über dem Limit zu testen, denn die Bedingungen waren hinsichtlich des Windes knifflig, das hat man an den vielen Stürzen gesehen.»

Am zweiten Tag umrundete Roberts, der im Vorjahr in der Moto2-Klasse in Portugal den zweiten Rang belegte, den Kurs in 1:43,344 min. Nur Remy Gardner war am Mittwoch schneller. «Wir waren in der Lage, einige gute Rundenzeiten zu fahren. In der letzten Session habe ich versucht, eine gute Zeit zu fahren, aber die Streckenposten haben immer wieder die rote Flagge gezeigt. Jedes Mal, wenn ich einen neuen Reifen aufzog, gab es eine rote Flagge. Das war ein bisschen frustrierend, weil wir so nicht herausfinden konnten, wo wir mit unserer Rundenzeit stehen. Aber insgesamt bin ich sehr, sehr glücklich. Ich habe bereits ein gutes Gefühl mit dem Team, ich verstehe mich gut mit meinem Crew-Chief und fahre sehr zuversichtlich nach Katar.» Dort findet am 28. März der Saisonauftakt statt.

Sein amerikanischer Landsmann Beaubier war bisher noch nie in Portimao unterwegs, dennoch schlug er sich mit dem elften Platz in der Endabrechnung wacker. Auch ein Sturz beeinflusste seine Stimmung nicht in negativer Hinsicht.

«Die Geschwindigkeit, mit der man die Höhenunterschiede bewältigt, ist verrückt. Es war zwar etwas windig, aber ich war ziemlich viel unterwegs. Bei einer Runde habe ich beim Anbremsen die Front eingeklemmt, aber meine Crew hat das Motorrad repariert. So konnte ich weiterfahren. Es ist beeindruckend, wie schnell alle sind. Aber ich freue mich auf die nächsten Aufgaben», sagt der mehrfache US-Superbike-Champion, der für zwei Jahre unterschrieb.