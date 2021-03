Marcel Schrötter: «Heftig auf den Boden geknallt»

Marcel Schrötter (Intact GP) flog in der letzten Moto2-Session des IRTA-Tests per Highsider ab, war mit dem Katar-Test aber trotzdem zufrieden. «Wir stehen viel besser da, als es ausschaut», meinte er zu Platz 15.

Am Samstag hatte Marcel Schrötter noch gegrübelt, am Sonntagabend erklärte er dagegen: «Es war auf jeden Fall ein wichtiger und positiver Tag. Wir hatten eigentlich generell einen ordentlichen Test hier in Katar. Es war, wie gesagt, gestern in der letzten Session eine sehr große Überraschung, dass wir so langsam waren. Wir haben ein bisschen was am Motorrad verändert, wobei ich damit nicht sagen will, dass es nicht funktioniert hat. Meine Aussage war ja auch, dass es sich eigentlich ganz gut anfühlte. Aber ich war einfach langsam», konnte der Bayer rückblickend schmunzeln. «Deswegen war der Tag heute wichtig.»

Nach der Nachmittags-Bestzeit und Platz 15 zum Abschluss (+ 0,818 sec) betonte der Kalex-Pilot aus dem Liqui Moly Intact GP Team: «Man muss sagen, dass wir echt einen guten Job gemacht haben. Heute Nachmittag war ich relativ flott und sogar konstant flott. Das ist schon positiv, weil es bei heißen Bedingungen und Wind um einiges schwieriger ist, und ich im Endeffekt die gleiche Zeit gefahren bin wie am Abend. Das war auf jeden Fall gut.»

«Die Abend-Session war auch sehr ordentlich. Wir haben nochmal etwas probiert und sind mit gebrauchten Reifen raus. Ich war wieder gut dabei, obwohl viele mit neuen Reifen angefangen haben und auf Zeitenjagd gegangenen sind. Trotzdem konnte ich mich bis 15 Minuten vor Schluss mit den gebrauchten Reifen auf den Plätzen 6 bis 8 halten», berichtete der 28-jährige Deutsche.

Allerdings gab es in der letzten Session auch einen unerfreulichen Zwischenfall: «Wir hatten eigentlich die Rennsimulation geplant nach den ersten fünf Runden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Reifen nicht gut genug angefahren hatte oder die Temperatur einfach noch nicht da war, aber ich wollte einfach von der ersten Runde an pushen, weil ich das auch für das Rennen verbessern muss. Mir ist dann ziemlich heftig und relativ früh in der Mitte der Kurve das Hinterrad einfach weggegangen, ein ziemlich großer Highsider, den ich so schon lange nicht mehr hatte. Das ist eigentlich schon ein Zeichen, dass der Reifen vielleicht noch nicht bereit war», analysierte Schrötter.

«Das hat natürlich den ganzen Plan durcheinander geworfen», erklärte Marcel, der glücklicherweise unverletzt blieb. «Für die letzte Session vor dem Rennwochenende ist es nicht optimal, wenn man doch etwas heftiger auf den Boden knallt, inklusive Helm kaputt usw. – so will man nicht unbedingt aufhören. Deshalb war es mir auch sehr, sehr wichtig und ich bin dem ganzen Team sehr dankbar, dass sie Vollgas gegeben haben und das Motorrad nochmal reparieren konnten, damit ich nochmal rausfahren konnte, bevor wir hier aufhören.»

«Was auch positiv war: Ich war sofort wieder in den 1:59er-Zeiten, das zeigt schon, dass die Grundbasis gut ist. Ich konnte mich leider nicht mehr verbessern, was schade war, deswegen schaut es auch von der Platzierung her nicht so schön aus. Ich bin mir aber sicher, dass wir viel besser dastehen, wie es ausschaut. Wir haben eine gute Pace und vor allem der Schritt von gestern auf heute ist sehr positiv, daher bin ich ziemlich happy und freue mich aufs Rennwochenende.»

Moto2, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 21. März:

1. Sam Lowes, Kalex, 1:58,655 min

2. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,013 sec

3. Remy Gardner, Kalex, + 0,048

4. Jake Dixon, Kalex, + 0,182

5. Xavi Vierge, Kalex, + 0,216

6. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,249

7. Nicolò Bulega, Kalex, + 0,320

8. Raul Fernandez, Kalex, + 0,375

9. Albert Arenas, Boscoscuro, + 0,427

10. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,550

11. Stefano Manzi, Kalex, + 0,676

12. Ai Ogura, Kalex, + 0,679

13. Cameron Beaubier, + Kalex, + 0,695

14. Joe Roberts, Kalex, + 0,706

15. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,818

16. Tony Arbolino, Kalex, + 0,858

17. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,861

18. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,866

19. Hector Garzo, Kalex, + 0,881

20. Tom Lüthi, Kalex, + 1,003

21. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,021

22. Marcos Ramirez, Kalex, + 1,048

23. Lorenzo Baldassarri, MV Agusta, + 1,076

24. Augusto Fernandez, Kalex, + 1,084

25. Celestino Vietti, Kalex, + 1,253

26. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 1,314

27. Yari Montella, Boscoscuro, + 1,505

28. Simone Corsi, MV Agusta, + 1,681

29. Barry Baltus, NTS, + 1,848

30. Hafizh Syahrin, NTS, + 2,218