Katar: Xavi Vierge mit Test-Bestzeit am Samstag

Xavie Vierge sorgte am Samstag für die Bestzeit in Katar

Die letzte Session am Samstag beim Moto2-Test in Katar entwickelte sich zu einer Schlacht um die Tausendstel. Am Ende setzte sich Kalex-Pilot Xavi Vierge vom Petronas-Team durch, Teamkollege McPhee führte in der Moto3.

Der zweite von drei Testtagen auf dem Losail International Circuit in Katar brachte das Moto2-Fahrerfeld eng zusammen. 0,089 Sekunden trennten am Ende die ersten sechs Fahrer der mittleren GP-Klasse. Der Spanier Xavi Vierge setzte mit einer Zeit von 1:58,832 Minuten die Bestzeit und war damit 0,7 sec hinter dem Pole-Position-Rekord, den Joe Roberts im Vorjahr aufstellte. Zum Vergleich: Am Freitag drehte Remy Gardner mit 1:59,074 min die schnellste Runde.



Hinter Vierge platzierten sich die beiden Boscoscuro-Fahrer Aron Canet und Jorge Navarro auf den Positionen 2 und 3. Vierges Teamkollege Jake Dixon steuerte seine Kalex auf den fünften Rang, knapp hinter Kalex-Fahrer Remy Gardner vom Team Red Bull KTM Ajo. Marco Bezzecchi belegte Position 6, drei Zehntelsekunden vor Bo Bendsneyder, der mit seinem neuen SAG-Team eine ordentliche Leistung zeigte. Sein Teamkollege Tom Lüthi landete nach drei Sessions auf Position 15, er verlor 0,8 Sekunden auf den Spitzenreiter.

Dem deutschen Team Liqui Moly Intact GP gelang mit Moto2-Rookie Tony Arbolini ein bemerkenswerter Sprung. Der Italiener verbesserte seine persönliche Bestzeit vom Freitag um mehr als eine Sekunde und er belegte letztendlich den elften Platz. Sein Stallgefährte Marcel Schrötter kam nicht über den 25. Platz hinaus. Dem 28-Jährigen fehlten 1,203 Sekunden auf seinen ehemaligen Teamkollegen Vierge. Lediglich Moto2-Rookie Barry Baltus (NTS) drehte am Abend keine Runde.

Übrigens: Die Fahrer dürfen an den drei Testtagen insgesamt nur 111 Runden drehen, weil die Einheitsmotoren von Triumph auch noch die beiden Katar-GP-Wochenende am 28. März und 4. April überstehen müssen und die Lebensdauer nicht überstrapaziert werden soll.

Moto3: John McPhee nah am Pole-Rekord

In der finalen Testeinheit der Moto3-Klasse am Samstag in Katar setzte John McPhee das erste Ausrufezeichen. Der Honda-Pilot vom Petronas Sprinta Racing-Team fuhr eine Bestzeit von 2:05,286 min und war damit nur vier Zehntelsekunden langsamer als der Pole Position-Rekord auf dem Losail Circuit. Leopard-Fahrer Dennis Foggia (Honda) distanzierte der Schotte um 0,3 Sekunden, Andrea Migno (Honda) landete auf dem dritten Platz. Nach starkem Wind in den vorherigen Sessions, war es am Abend deutlich ruhiger, wodurch die Zeiten purzelten.



Bester KTM-Fahrer wurde Pedro Acosta vom Red Bull KTM Ajo-Team mit einem Rückstand von 0,694 Sekunden auf McPhee. Der 16-jährige Spanier gewann im Vorjahr den Red Bull Rookies Cup und bestreitet 2021 seine Rookie-Saison in der Moto3-Weltmeisterschaft. Romano Fenati (Platz 9, + 0,966 sec) war der schnellste Husqvarna-Fahrer am Samstag, Izan Guevara war mit Rang 10 bester GASGAS-Pilot. Der Schweizer Jason Dupasquier landete mit der KTM des PrüstelGP-Teams auf Platz 21, Maximilian Kofler aus Österreich fehlten mehr als zwei Sekunden auf McPhee, er fuhr auf Position 24.

Moto2, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 20. März:

1. Xavi Vierge, Kalex, 1:58,832 min

2. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,026 sec

3. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,056

4. Remy Gardner, Kalex, + 0,062

5. Jake Dixon, Kalex, + 0,068

6. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,089

7. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,353

8. Raul Fernandez, Kalex, + 0,372

9. Sam Lowes, Kalex, + 0,379

10. Joe Roberts, Kalex, + 0,413

11. Tony Arbolino, Kalex, + 0,528

12. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,636

13. Ai Ogura, Kalex, + 0,736

14. Stefano Manzi, Kalex, + 0,737

15. Thomas Lüthi, Kalex, + 0,812

16. Hector Garzo, Kalex, + 0,824

17. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,927

18. Simone Corsi, MV Agusta, + 0,930

19. Cameron Beaubier, Kalex, + 1,001

20. Albert Arenas, Boscoscuro, + 1,022

21. Marcos Ramirez, Kalex, + 1,072

22. Nicolò Bulega, Kalex, + 1,081

23. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,146

24. Lorenzo Baldassarri, MV Agusta, + 1,162

25. Marcel Schrötter, Kalex, + 1,203

26. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 1,251

27. Yari Montella, Boscoscuro, + 1,284

28. Celestino Vietti, Kalex, + 1,706

29. Hafizh Syahrin, NTS, + 2,109

30. Barry Baltus, NTS, + 3,979

Moto3, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 20. März:

1. John McPhee, Honda, 2:05,286 min

2. Dennis Foggia, Honda, + 0,309 sec

3. Andrea Migno, Honda, + 0,406

4. Pedro Acosta, KTM, + 0,694

5. Filip Salac, Honda, + 0,764

6. Carlos Tatay, KTM, + 0,857

7. Jeremy Alcoba, Honda, + 0,871

8. Jaume Masia, KTM, + 0,888

9. Romano Fenati, Husqvarna, + 0,966

10. Izan Guevara, GASGAS, + 0,971

11. Sergio Garcia, GASGAS, + 1,039

12. Ayumu Sasaki, KTM, + 1,160

13. Darryn Binder, Honda, + 1,163

14. Niccolò Antonelli, KTM, + 1,231

15. Xavier Artigas, KTM, + 1,304



Ferner:

21. Jason Dupasquier, KTM, + 1,906

24. Maximilian Kofler, KTM, + 2,216