Katar-Test: Marcel Schrötter mit Nachmittags-Bestzeit

Marcel Schrötter am Sonntag in Losail

In Katar läuft der letzte IRTA-Testtag der Moto2- und Moto3-Klasse vor dem WM-Auftakt in einer Woche. Marcel Schrötter (Kalex) machte mit Bestzeit in der zweiten Sonntags-Session den 25. Platz des Vortages vergessen.

Auch am dritten und letzten Testtag der Moto2-Klasse in Katar passierte in der ersten von drei Sessions nicht viel: Einzig Rookie Barry Baltus (NTS) drehte neun Runden.



Zur Erinnerung: Die Fahrer dürfen an den drei Testtagen insgesamt nur 111 Runden drehen, weil die Einheitsmotoren von Triumph auch noch die beiden Katar-GP-Wochenenden überstehen müssen und die Lebensdauer nicht überstrapaziert werden soll.

Am Nachmittag herrschte dann deutlich mehr Betrieb auf dem 5,380 km langen Losail International Circuit: Sky-VR46-Ass Marco Bezzecchi blieb nach einer knappen halben Stunde als Erster des Tages unter der Marke von 2:00 min.

In der Aspar-Box wurde unterdessen MotoGP-Star Alex Rins gesichtet, der mit dem gesamten Suzuki-Werksteam die Zeit zwischen den IRTA-Tests und dem Saisonauftakt in Katar verbringt. So nutzte der 25-jährige Spanier die Gelegenheit, um seinem Kumpel Albert Arenas über die Schulter zu schauen und ein paar Tipps für die neue Klasse zu geben.

Marcel Schrötter, der am Samstagabend noch über Platz 25 gerätselt hatte, hielt sich zur Halbzeit der Session in 2:00,187 min in den Top-5. Damit lag er nur noch eineinhalb Zehntel über seiner persönlichen Bestzeit des Vortags, die er allerdings in der Abendsession gefahren war. Auf die legen alle Fahrer besonders viel Wert, weil zur selben Zeit auch Qualifying und Rennen stattfinden werden.

Als nur noch 12 Minuten auf der Uhr standen, zeigte der Bayer aus dem Liqui Moly Intact GP Team in 1:59,775 min seine bisher schnellste Runde an den drei Katar-Testtagen und schob sich auf Rang 2 nach vorne. Damit nicht genug: Schrötter schraubte seine persönliche Bestzeit weiter nach unten – die 1:59,647 min brachte ihn bis auf Rang 1 nach vorne.

In der Schlussphase gab es reihenweise Sektorbestzeiten von Xavi Vierte, Marco Bezzecchi, Joe Roberts und Schrötter – der Italiener und der Deutsche wechselten sich an der Spitze der Zeitenliste ab. Am Ende stand Schrötter mit einer 1:59,485 min auf Platz 1, eine Session steht von 18.20 bis 19.30 Uhr Ortszeit aber noch aus.

Zum Vergleich: Die Samstagsbestzeit von Vierge war eine 1:58,832 min. Den All-Time-Lap-Record für die Moto2-Klasse in Losail hält Joe Roberts, der Pole-Setter von 2020, in 1:58,136 min. Die bisher schnellste Rennrunde der mittleren Klasse fuhr Tom Lüthi beim Katar-GP 2019 in 1:58,711 min.



Lüthi (SAG) beendete die Nachmittag-Test-Session des Sonntags auf Platz 23.

Moto2, Katar-Test, Session 2, 20. März:

1. Marcel Schrötter, Kalex, 1:59,485 min

2. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,056 sec

3. Jake Dixon, Kalex, + 0,243

4. Joe Roberts, Kalex, + 0,265

5. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,330

6. Xavi Vierge, Kalex, + 0,387

7. Sam Lowes, Kalex, + 0,531

8. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,574

9. Remy Gardner, Kalex, + 0,664

10. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,719

11. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,743

12. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,772

13. Cameron Beaubier, Kalex, + 0,916

14. Ai Ogura, Kalex, + 1,014

15. Stefano Manzi, Kalex, + 1,133



Ferner:

23. Tom Lüthi, Kalex, + 1,441 sec

Moto2, Katar-Test, Session 1, 20. März:

1. Barry Baltus, NTS, 2:01,907 min

Moto3, Katar-Test, Session 2, 20. März:

1. Pedro Acosta, KTM, 2:05,626 min

2. Jaume Masia, KTM, + 0,069 sec

3. Niccolò Antonelli, KTM, + 0,122

4. Darryn Binder, Honda, + 0,189

5. Deniz Öncü, KTM, + 0,390

6. Carlos Tatay, KTM, + 0,400

7. Andrea Migno, Honda, + 0,437

8. Gabriel Rodrigo, Honda, + 0,533



Ferner:

21. Jason Dupasquier, KTM, + 1,737 sec

22. Maximilian Kofler, KTM, + 1,820

Moto3, Katar-Test, Session 1, 20. März:

1. Dennis Foggia, Honda, 2:05,738 min

2. Andrea Migno, Honda, + 0,199 sec

3. Xavier Artigas, Honda, + 0,339

4. Pedro Acosta, KTM, + 0,432

5. Jaume Masia, KTM, + 0,617

6. Romano Fenati, Husqvarna, + 0,828

7. Deniz Öncü, KTM, + 0,874

8. Jermey Alcoba, Honda, + 0,874



Ferner:

19. Jason Dupasquier, KTM, + 3,244 sec