Tom Lüthi (13.) mit Fokus auf die Nacht 27.03.2021 - 08:30 Von Sarah Göpfert

Moto2 © Gold & Goose Tom Lüthi mit Aufwärtstrend in Katar © Gold & Goose Tom Lüthi mit Wheelie in Katar

Tom Lüthi beendete die freien Trainings am Freitag in Katar mit einem positiven Gefühl. Die Wetterbedingungen im Blick, hofft der Schweizer aus dem SAG Team am Samstag einen weiteren Schritt nach vorne zu machen.