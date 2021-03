Übersicht: Alle Teams und Fahrer der Moto2-WM 2021

Beim Blick auf die Zeitenlisten des Katar-Tests fällt nicht nur Boscoscuro als Hersteller auf, es gab im Vergleich zum Vorjahr auch etliche Teamwechsel. Dazu sind in der Moto2-WM 2021 acht Rookies am Start.

Luca Marini, Enea Bastianini und Jorge Martin wechselten dank Ducati in die MotoGP-WM, aber nicht nur deshalb kam es in der Mittelgewichtsklasse mit den 765-ccm-Dreizylinder-Einheitsmotoren von Triumph zu ungewöhnlich vielen Teamwechseln. Es drängen auch immer mehr junge Moto3-Fahrer möglichst rasch in die Moto2-Klasse, das trifft für 2021 gleich auf die Top-5 der Moto3-WM 2020 zu. Also auf Weltmeister Albert Arenas, auf Vize Tony Arbolino, auf Ai Ogura, auf den 19-jährigen Celestino Vietti und auf Raúl Fernandez (20).

Der Kampf um den Titel «Rookie of the Year» verspricht daher Spannung pur: Denn neben den Top-5 der Moto3-WM 2020 steigt auch Barry Baltus (NTS) in die zweithöchste Klasse der Motorrad-WM auf, dazu kommen Moto2-Europameister Yari Montella (Boscoscuro im Speed Up Team) und der fünffache US-Superbike-Champion Beaubier (American Racing).

Es gab etliche weitere Teamwechsel: Forward MV Agusta hat Lorenzo «Balda» Baldassarri zurückgeholt, Gresini Racing hat sich mit Heimkehrer Fabio Di Giannantonio verstärkt.

Das Red Bull Ajo Team ersetzte Jorge Martin durch Remy Gardner und beförderte dazu Raúl Fernandez, den Junioren-Weltmeister von 2018, in die Mittelgewichtsklasse. Der Vertrag von Tetsuta Nagashima wurde nicht verlängert, denn Teamchef Aki Ajo soll junge Talente aus der Moto3 als Nachschub für die MotoGP-Teams von KTM ausbilden. Der 28-jährige Japaner, im Vorjahr noch Katar-Sieger, fand keinen Arbeitsplatz mehr und legt eine Rennpause ein.

Das SKY VR46-Team beförderte Luca Marini auf der Avintia-Ducati in die MotoGP-Klasse. Moto3-Talent Celestino Vietti übernahm seinen Moto2-Platz.

Der Kalifornier Joe Roberts ging zu Italtrans, weil dort Weltmeister Enea Bastianini Abschied genommen hat, um Teamgefährte von Marini bei Avintia Ducati zu werden. Stefano Manzi unterschrieb bei Pons HP 40. Tom Lüthi bekam bei Liqui Moly nach Querelen um den Crew-Chief Michael Thier keinen neuen Vertrag, er ging zu SAG, wo er statt Gardner fahren wird. Tony Arbolino hat seinen Platz bei Intact in Anspruch genommen und ist somit neuer Teamkollege des einzigen deutschen Stammfahrers in der Motorrad-WM, Marcel Schrötter (28).

Das niederländische RW Racing Team wird 2021 weiter das einzige Moto2-WM-Team mit den japanischen NTS-Maschinen bilden. Neben dem erst 16-jährigen Belgier Barry Baltus steuert Hafizh Syahrin die zweite NTS. Von Bo Bendsneyder trennt sich das Team, er stand vor einem Wechsel in die Supersport-WM, wurde kurz vor Weihnachten aber als Teamkollege von Lüthi im «Pertamina Mandalika SAG Team» bestätigt (statt Kasma Daniel).

Im Inde Aspar Team sind Aron Canet und Moto3-Aufsteiger Albert Arenas auf Boscoscuro-Maschinen unterwegs. Denn die Speed-Up-Maschinen werden ab 2021 unter der Bezeichnung «Boscoscuro» eingesetzt. Speed Up wird jedoch weiterhin der Name des Werksteams von Luca Boscoscuro (mit Navarro und Montella) sein.

Das Elf Marc VDS-Team hat zwar einen neuen Titelsponsor und einen neuen Look, macht mit Sam Lowes, dem letztjährigen WM-Dritten und Schnellsten des Katar-Tests, und Augusto Fernandez weiter. Der erfolgreiche Teammanager Joan Olivé musste also auf dem Transfermarkt nicht tätig werden.

Der deutsche Motorradhersteller Kalex gewann 2020 in der Moto2-WM den Fahrertitel zum achten Mal in Folge. Und die Mannschaft von Alex Baumgärtel und Klaus Hirsekorn wird auch in der kommenden Saison mit 22 von 30 Piloten den Löwenanteil des Startfelds ausrüsten.

Das Moto2-Teilnehmerfeld 2021