FP1, Katar: Bezzecchi mit Bestzeit, Schrötter P13

Marco Bezzecchi hat beim Saisonauftakt der Moto2-Klasse in Katar die erste Bestzeit geholt. Marcel Schrötter landete auf 13 und Thomas Lüthi auf 20. In der Moto3-Klasse überraschte Rookie Pedro Acosta.

Die ersten Bestzeiten der Saison 2021 gehen auf die Konten von Marco Bezzecchi (Moto2) und Pedro Acosta (Moto3). Sie stellten die Konkurrenz in den jeweiligen ersten Freien Trainings des GP von Katar in den Schatten.

In der Moto2-Klasse gehen insgesamt acht Neulinge an den Start - darunter auch Albert Arenas, der Moto3-Champion. Außerdem greifen mit Thomas Lüthi und Lorenzo Baldassarri zwei Fahrer an, die in Katar in der mittleren Klasse bereits gewonnen haben.

Zur Erinnerung: Die schnellsten 14 Fahrer nach den drei Freien Trainings qualifizieren sich direkt für den zweiten Teil der Qualifikation am Samstag.

Nach dem ersten Umlauf aller Piloten führte Lüthis Teamkollege Bo Bendsneyder das Moto2-Feld an. Der Niederländer fiel nach einer Viertelstunde auf den dritten Rang zurück. Vor ihm standen mit Sam Lowes (2:00,474 min) und Marco Bezzecchi (2:00,505) zwei der großen Favoriten auf den Titel. Schon bei den Testfahrten vor fünf Tagen fuhr das Duo vorneweg. Zu den Bestzeiten von damals fehlten jedoch 1,4 sec. Schrötter lag im 30 Piloten umfassenden Feld auf dem elften Rang und Lüthi belegte P20.

Fünf Minuten vor Ablauf der Uhr schlug Bezzecchi zurück und setzte sich auf dem Losail International Circuit mit einer 2:00,305 min an die Spitze. Dann der erste Sturz der Saison: Frischling Ai Ogura flog ab, tat sich aber nicht weh.

Bezzecchi behielt auch nach 40 Minuten die Bestzeit. Ihm im Nacken sitzen Lowes, Fabio Di Gianntonio und Bendsneyder. Moto3-Meister Arenas belegt als bester Rookie P8 und Schrötter landet auf dem 13. Platz. Der beste Boscoscuro-Pilot war Jorge Navarro als Sechster.

Die Moto3-Klasse startet zum zehnten Mal in Katar. Im Feld vertreten sind jeweils zwölf Honda- und KTM-Maschinen sowie jeweils zwei Husqvarna und GASGAS-Bikes. Mit Izan Guevara, Pedro Acosta, Xavier Artigas, Lorenzo Fellon, Adrian Fernandez und Andi Farid Izdihar mischen sechs Neulinge mit und insgesamt zehn Grand-Prix-Sieger gehören zum Teilnehmerfeld. Der erfolgreichste Pilot ist Romano Fenati mit zwölf Erfolgen.

Carlos Tatay eröffnete die Saison als erster Fahrer auf der Strecke. Bei den Testfahrten war Red Bull-KTM-Ajo-Pilot Jaume Masia mit einer Zeit von 2:04,263 min am schnellsten. Damit blieb er um 0,3 sec vor der Konkurrenz und unter dem All-Time-Lap-Record von Aron Canet.

Im ersten Freien Training bestimmte bei heißen 33 Grad aber zunächst der älteste Fahrer des Feldes das Tempo. John McPhee setzte sich nach zehn Minuten mit einer 2:07,133 min an die Spitze. Wenig später verdrängte ihn Andrea Migno, der unter der 2:07-min-Marke blieb. Dahinter folgten Rookie Guevara und Niccolo Antonelli.

Zehn Minuten vor dem Ende lautete die Reihenfolge: Kaito Toba - Izan Guevara - Andrea Migno - Niccolo Antonelli - John McPhee. Test-Spitzenreiter Masia lag auf P8 und zwei Ränge hinter dem Spanier Maximilian Kofler. Der Österreicher wude am Ende 19.

In der Schlussminute konnten viele Fahrer noch einmal zulegen, sodass sich das Klassement noch einmal grundlegend veränderte. Die erste Bestzeit der Saison 2021 geht an den Red Bull MotoGP Rookies Cup-Sieger Pedro Acosta. Ihm gelang eine 2:05,809 min. Hinter ihm schob sich Darryn Binder auf P2. Dies waren die einzigen beiden Piloten, die unter der Zeit von 2:06-min blieben. Ryusei Yamanaka vom deutschen PrüstelGP-Rennstall wurde Dritter. Der neue Hersteller GASGAS hinterließ mit Guevara als Zehnter und Sergio Garcia als 13. einen ordentlichen Eindruck.

Übrigens: Tatsuki Suzuki hatte die Testfahrten aufgrund einer Covid-Infektion verpasst. Rechtzeitig zum Auftakt kehrte er aber wieder zurück und belegte den 21. Rang.

FP1, Katar, Moto2

1. Marco Bezzecchi, Kalex, 2:00,305 min

2. Sam Lowes, Kalex, + 0,016 sec

3. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,242

4. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,339

5. Remy Gardner, Kalex, + 0,363

6. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,378

7. Jake Dixon, Kalex, + 0,388

8. Albert Arenas, Boscoscuro, + 0,517

9. Raul Fernandez, Kalex, + 0,601

10. Marco Ramirez, Kalex, + 0,627

11. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,660

12. Ai Ogura, Kalex, + 0,715

13. Marcel Schrötter, + 0,721

14. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,737



Ferner:

23. Thomas Lüthi, Kalex, + 1,335

FP1, Katar, Moto3

1. Pedro Acosta, KTM, 2:05,809 min

2. Darryn Binder, Honda, + 0,089 sec

3. Ryusei Yamanaka, KTM, + 0,377

4. Jaume Masia, KTM, + 0,379

5. John McPhee, Honda, + 0,399

6. Andrea Migno, Honda, + 0,437

7. Jason Dupasquier, KTM, + 0,443

8. Kaito Toba, KTM, + 0,611

9. Stefano Nepa, KTM, + 0,624

10. Izan Guevara, GASGAS, + 1,092

11. Riccardo Rossi, KTM, + 1,106

12. Niccolo Antonelli, KTM, + 1,162

13. Sergio Garcia, GASGAS, + 1,286

14. Andi Farid Izdihar, Honda, + 1,336



Ferner:

19. Maximilian Kofler, KTM, + 1,499