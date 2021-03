Aki Ajo: Von Rohdiamant Raúl Fernandez beeindruckt

Der erst 19-jährige Moto2-Aufsteiger Raúl Fernandez hat beim Katar-Test als Moto2-Rookie mit Platz 8 überrascht. Red Bull-Teamchef Aki Ajo ist begeistert, betont aber: «Wir haben noch kein Rennen bestritten.»

Das Red Bull KTM-Ajo Team wartet gespannt auf den Saisonauftakt in den Klassen Moto3 und Moto2 dem Losail International Circuit. Denn die drei Testtage vom Freitag bis Sonntag sind sehr vielversprechend verlaufen. Moto-2-Neuzugang Remy Gardner hielt sich an allen drei Tagen in den Top-5 auf, am Schluss fehlten ihm nur 0,048 sec auf die Bestzeit von Sam Lowes, und Klasseneuling Raúl Fernandez verlor mit seiner Kalex als Achter nur 0,375 Sekunden. Dazu kam eine starke Vorstellung in der Moto3-Klasse: Bestzeit für Ajo-Schützling Jaume Masia vor dessen Teamkollegen Pedro Acosta (16), der jetzt als Red Bull-Rookies-Cup-Sieger im GP-Sport debütiert.

Teambesitzer Aki Ajo ist überzeugt, in beiden Kategorien eine gute Mischung von Erfahrung und Talent im Aufgebot zu haben. In der Moto3-Klasse erlebte die Ajo-Truppe nach Brad Binders Titelgewinn 2016 drei magere Jahre. Doch im Vorjahr stellte Raúl Fernandez, der Junioren-Weltmeister von 2018, sein Talent unter Beweis: Er gewann in Valencia und Portimão, wurde WM-Vierter – und dann ein Jahr früher als geplant in die Moto2-WM befördert, als Teamkollege von Gardner.

Fernandez zählt mit seinen 19 Jahren bisher zu den Entdeckung der Moto2-Klasse. Er hat gute Aussichten, die restlichen Rookie wie Arenas, Arbolino, Ogura und Vietti in den Schatten zu stellen. Der letztjährige WM-Sechster Jaume Masia (19) hingegen gilt als Titelanwärter in der hart umkämpften Moto3-Klasse.

Aki Ajo traut Fernandez einiges zu, er hat die Fähigkeiten des jungen Spaniers schon 2020 zu schätzen gelernt.

Wenn ein Rookie vor dem ersten Grand Prix in der neuen Klasse nur 0,3 sec auf hinter der Bestzeit liegt, darf man sich berechtigte Hoffnungen auf erfreuliche Ergebnisse machen.

«Ich habe erwartet, dass sich dieser Junge in der Moto2 wirklich schnell zurechtfindet», versicherte Aki Ajo im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Denn er fährt schon lange im Training mit 600-ccm-Maschinen, seit vielen Jahren. Sein Fahrstil passt deshalb gut zur Moto2 mit den 675-ccm-Motoren. Ich habe geahnt, dass Raúls Fahrstil gut zu unserem Bike passen wird. Trotzdem hat die Adaption schneller geklappt als erwartet. Sein Speed und die Art und Weise, wie er mit seiner Boxencrew zusammenarbeitet, haben mich beeindruckt. Anderseits müssen wir mit den Füßen auf dem Boxen bleiben. Wir haben noch kein Rennen bestritten. Und in der Moto2-Meisterschaft liegen die Zeiten so eng beisammen… Das bedeutet: Wenn eine Kleinigkeit nicht stimmt und du dann die Ruhe verlierst, kannst du schnell weit zurückfallen im Vergleich zu deinen guten Tagen. Trotzdem pflichte ich bei: Raúl hat sehr viel Potenzial. Und er hat sich bisher sehr, sehr gut an die Moto2 gewöhnt.»

Moto2, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 21. März:

1. Sam Lowes, Kalex, 1:58,655 min

2. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,013 sec

3. Remy Gardner, Kalex, + 0,048

4. Jake Dixon, Kalex, + 0,182

5. Xavi Vierge, Kalex, + 0,216

6. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,249

7. Nicolò Bulega, Kalex, + 0,320

8. Raul Fernandez, Kalex, + 0,375

9. Albert Arenas, Boscoscuro, + 0,427

10. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,550

11. Stefano Manzi, Kalex, + 0,676

12. Ai Ogura, Kalex, + 0,679

13. Cameron Beaubier, + Kalex, + 0,695

14. Joe Roberts, Kalex, + 0,706

15. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,818

16. Tony Arbolino, Kalex, + 0,858

17. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,861

18. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,866

19. Hector Garzo, Kalex, + 0,881

20. Tom Lüthi, Kalex, + 1,003

21. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,021

22. Marcos Ramirez, Kalex, + 1,048

23. Lorenzo Baldassarri, MV Agusta, + 1,076

24. Augusto Fernandez, Kalex, + 1,084

25. Celestino Vietti, Kalex, + 1,253

26. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 1,314

27. Yari Montella, Boscoscuro, + 1,505

28. Simone Corsi, MV Agusta, + 1,681

29. Barry Baltus, NTS, + 1,848

30. Hafizh Syahrin, NTS, + 2,218

Moto3, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 21. März:

1. Jaume Masia, KTM, 2:04,263 min

2. Pedro Acosta, KTM, + 0,306 sec

3. Dennis Foggia, Honda, + 0,440

4. Izan Guevara, GASGAS, + 0,455

5. Gabriel Rodrigo, Honda, + 0,527

6. John McPhee, Honda, + 0,624

7. Jeremy Alcoba, Honda, + 0,665

8. Romano Fenati, Husqvarna, + 0,840

9. Filip Salac, Honda, + 0,883

10. Darryn Binder, Honda, + 0,885

11. Xavier Artigas, Honda, + 0,953

12. Jason Dupasquier, KTM, + 0,962

13. Niccolò Antonelli, KTM, + 1,024

14. Kaito Toba, KTM, + 1,058

15. Sergio Garcia, GASGAS, + 1,093

16. Ayumu Sasaki, KTM, + 1,134

17. Stefano Nepa, KTM, + 1,241

18. Andrea Migno, Honda, + 1,477

19. Ryusei Yamanaka, KTM, + 1,657

20. Carlos Tatay, KTM, + 1,665

21. Lorenzo Fellon, Honda, + 1,684

22. Deniz Öncü, KTM, + 1,753

23. Maximilian Kofler, KTM, + 2,218

24. Yuki Kunii, Honda, + 2,225

25. Riccardo Rossi, KTM, + 2,436

26. Andi Farid Izdihar, Honda, + 2,747

27. Adrian Fernandez, Husqvarna, + 2,757

Moto2, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 20. März:

1. Xavi Vierge, Kalex, 1:58,832 min

2. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,026 sec

3. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,056

4. Remy Gardner, Kalex, + 0,062

5. Jake Dixon, Kalex, + 0,068

6. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,089

7. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,353

8. Raul Fernandez, Kalex, + 0,372

9. Sam Lowes, Kalex, + 0,379

10. Joe Roberts, Kalex, + 0,413

11. Tony Arbolino, Kalex, + 0,528

12. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,636

13. Ai Ogura, Kalex, + 0,736

14. Stefano Manzi, Kalex, + 0,737

15. Thomas Lüthi, Kalex, + 0,812

16. Hector Garzo, Kalex, + 0,824

17. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,927

18. Simone Corsi, MV Agusta, + 0,930

19. Cameron Beaubier, Kalex, + 1,001

20. Albert Arenas, Boscoscuro, + 1,022

21. Marcos Ramirez, Kalex, + 1,072

22. Nicolò Bulega, Kalex, + 1,081

23. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,146

24. Lorenzo Baldassarri, MV Agusta, + 1,162

25. Marcel Schrötter, Kalex, + 1,203

26. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 1,251

27. Yari Montella, Boscoscuro, + 1,284

28. Celestino Vietti, Kalex, + 1,706

29. Hafizh Syahrin, NTS, + 2,109

30. Barry Baltus, NTS, + 3,979